กรมพินิจฯ มอบนโยบายขับเคลื่อน ผ่าน “ยุทธศาสตร์ 4 มิติ” สร้างโอกาสให้เยาวชนอย่างยั่งยืน

MGR Online - อธิบดีกรมพินิจฯ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพขับเคลื่อนนโยบาย ปี 2569 แนวคิด CARE Strategy สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน
วันนี้ (2 ก.พ.) เวลา 09.30 น. ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายโกมล พรมเพ็ง อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 พร้อมมอบนโยบายการบริหารราชการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี นางนลินนาถ ไกรนรา รองอธิบดีกรมพินิจฯ , นางสุจิตรา แก้วไกร รองอธิบดีกรมพินิจฯ , นางปรีดา วิสาโรจน์ รองอธิบดีกรมพินิจฯ ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมพินิจฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ
โอกาสนี้ นายโกมล พรมเพ็ง อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้มอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า ในวันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งการดำเนินงานในปีนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความท้าทาย จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในมิติด้านสังคม พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม
"ดังนั้น การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารงานในครั้งนี้ จึงไม่ได้เป็นเพียงการกำหนดทิศทางตามวงรอบของการบริหารราชการเท่านั้น แต่เป็นการวางรากฐานที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความปลอดภัย และการบริหารราชการที่ทันสมัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
นายโกมล กล่าวว่า เป้าหมายสูงสุดที่เราทุกคนต้องยึดมั่น ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เราจะเป็นองค์กรมาตรฐานสากลด้านการพิทักษ์คุ้มครองเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม” โดยมีกรอบแนวคิด “CARE” เป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อน กล่าวคือ C : Continuing Royal Initiatives สืบสานศาสตร์พระราชา มีแนวทางการขับเคลื่อนสำคัญในการน้อมนำแนวพระราชดำริและแนวทางการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนมาเป็นหลักในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน A : Advancing Administration พัฒนาระบบงาน โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
R : Raising Educational Opportunities ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา กรมฯ มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาทั้งสายสามัญ สายอาชีพ และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีงานทำและมีรายได้ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน E : Expanding Networks มุ่งพัฒนาเครือข่าย มีแนวทางในการขับเคลื่อนผ่านระบบเครือข่าย ทั้งด้านการรักษาพยาบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมด้านการศึกษา การพัฒนาระบบการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู การสงเคราะห์ช่วยเหลือ เพื่อให้เด็กและเยาวชนประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ ความสำเร็จของการขับเคลื่อนดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน