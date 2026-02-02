ทลายโกดังนายทุนจีน ลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ ยึดของกลางอื้อ

ตำรวจปากน้ำทลายโกดังนายทุนจีน ลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ ยึดของกลางจำนวนมาก - 4 ลูกจ้างสารภาพได้ค่าตอบแทนรวมเดือนละ 4 แสนบาท
วันนี้ ( 2 ก.พ.) พล.ต.ต.ภูมินทร์ สิงหสุต
ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ สั่งการ พ.ต.อ.ธรากร เลิศพรเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ พ.ต.อ.สรยุทธ จิโรภาส ผกก.สืบสวน ภ.จว.สมุทรปราการ พ.ต.ท.ธนิต กิจพฤกษ์ สว.กก.สืบสวนฯ นำกำลังเข้าตรวจค้นโกดัง THAI 2 Storage ใน ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี และ หมู่บ้านพฤกษา วิลล์ 106 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หลังสืบทราบว่าเป็นสถานที่ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่
จากการตรวจค้นสามารถยึดของกลางประกอบด้วย หัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่มีส่วนผสมของวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (สารเอโทมิเดท) คละกลิ่น คละสี จำนวน 2,000 หัว ,น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า 2 ขวด ,ขวดบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า 6 ขวด ,หัวสำหรับบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า 100 หัว ,เงินสด 900,000 บาท ,ตัวเครื่องเปล่าพอต VCAN 120ตัว
ต่อมาขยายผลเข้าตรวจค้นหมู่บ้านพฤกษา วิลล์ 106 บ้านเลขที่ 1178/464 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ยึดตัวเครื่องบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อ RELX สีชมพู 1 เครื่อง ,หัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ายี่ห้อต่างๆ 60 หัวและเงินสดอีก 90,000 บาท
จากนั้นได้ควบคุมตัว นายนันทวัฒน์ อายุ 31 ปี ,น.ส.เจนนินทร์ อายุ 21 ปี ,นายอนันต์ และ นายหล้า อายุ 32 ปี ผู้ดูแลทั้งหมดดำเนินคดี“ร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (เอโทมิเดท) อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และร่วมกันจำหน่ายโดยช่วยซ่อนเร้น ซึ่งของตนพึงรู้ว่าเป็นของอันเนื่องด้วยความผิดตามมาตรา 242 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560”
สอบสวนทั้งหมดรับสารภาพว่า ของกลางทั้งหมดเป็นของนายทุนชาวจีน ที่อาศัยอยู่ในมาเลเซีย โดยจ้างพวกตนให้ขายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านทางออนไลน์ ได้ค่าจ้างรวมเดือนละ 400,000 บาท จึงนำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ลาดหลุมแก้ว ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป