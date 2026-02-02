รวบ 2 หนุ่มลอบซื้อ-ขายปืนเถื่อนผ่านช่องทางออไลน์ อ้างตั้งใจเอามาใช้เอง

ตร.ไซเบอร์จับ 2 ผู้ต้องหาลักลอบซื้อ-ขายปืนำทยประดิษฐ์ ติดต่อกันผ่านช่องทางออนไลน์ สารภาพตั้งใจนำมาไว้ใช้เองพ
วันนี้ (2 ก.พ.) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. สั่งการให้พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5
พ.ต.อ.เอกวีร์ พงศ์สร้อยเพ็ชร รอง ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ ชมเชย รอง ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.บัญชา ศรีสุข รอง ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.พรรณศักดิ์ วรวิบูลย์สวัสดิ์ รอง ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.ฐาปกรณ์ หนุมาศ รอง ผบก.สอท.5 พ.ต.อ.กฤษดา มานะวงศ์สกุล รอง ผบก.สอท.5 ว่าที่ พ.ต.อ.ณัฐพงศ์ ตรงเที่ยง ผกก.กก.4 บก.สอท.5 พ.ต.อ.ธีระ เชื้อสุวรรณ
ผกก.1 บก.สอท.5 พ.ต.ท.คมสัน สมอ่อน สว.กก.4 บก.สอท.5 นำหมายค้นศาลจังหวัดสมุทรปราการ เข้าค้นบ้านเลขที่ 4/199 เจอาร์อพาร์ทเมนท์ ห้อง 309 ชั้น3 ซอย ฝ.5 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ จับกุมตัวนายอุเทน เปาลำ อายุ 46 ปี ที่อยู่บ้านเลขที่ 84/1 ม. 9 ต. ทุ่งขนาน อ. สอยดาว จ. จันทบุรี
ทั้งนี้ยังสามารถจับกุมตัวนายธันวา แก้วทอง อายุ 19 ปี ที่อยู่ 364 ม.6 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ที่บริเวณในห้องน้ำปั้มน้ำมันคาลแท๊กซ์ สาขายกตะวัน ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
พร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ อาวุธปืนแบลงค์กัน ดัดแปลงลำกล้องบรรจุกระสุน ขนาด 9 มม. 1 กระบอก ซองกระสุนแม๊คกาซีนบรรจุ กระสุน ขนาด 9 มม. 1 ชิ้น กล่องพลาสติกไส่อาวุธปืนสีดำ 1 ชิ้น อาวุธปืนลูกซองสั้ นไทยประดิษฐ์จำนวน 1 กระบอก อาวุธปืนแบลงค์กัน ดัดแปลงลำกล้องบรรจุกระสุน ขนาด 9 มม. 1 กระบอก กระสุนปืน ขนาด 9 มม. 54 นัด กระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ บรรจุตะกั่ว 9 เม็ด 13 นัด เครื่องกระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ บรรจุตะกั่ง 9 เม็ด 26 นัด ซองกระสุนแม็คกาซีนบรรจุกระสุน 9 มม. 3 ชิ้น ชุดลูกเลื่อนปืนลูกกรด ใช้ยิงกับกระสุนปืนขนาด .22 นิ้ว ไม่มียี่ห้อผู้ผลิต ไม่มีเลขประจำปืน ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนปืน 1 ชุด ซองกระสุนปืนขนาด .22 นิ้ว 10 นัด 1 อัน และกระสุนปืนขนาด .22 นิ้ว 60 นัด
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด กก.4 บก.สอท.5 นำหมายค้นเข้าทำการตรวจค้นสถานที่ดังกล่าวเป็นอพาร์ทเม้นต์ให้เช่า เมื่อขึ้นไปดูที่ห้องชั้น 3 พบว่าประตูล็อคด้วยกุญแจจากด้านนอก เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ติดตามไปยังสถานที่ทำงานของนายอุเทน ได้รับอนุญาตจากฝ่ายบุคคลของบริษัทอนุญาตให้นายอุเทน ออกจากที่ทำงานเพื่อนำเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นห้องพักได้ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทซึ่งเป็นหัวหน้างานติดตามมาเพื่อร่วมสังเกตุการณ์การตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย จากนั้นจึงเดินทางไปยังห้องพักของนายอุเทน แสดงหมายค้นให้ดู พร้อมแสดงบัตรประจำตัวให้ดู และแสดงความบริสุทธิ์ใจก่อนเข้าทำตรวจค้น โดยอุเทน เป็นผู้นำตรวจค้นด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด พบของกลางอาวุธปืนกระสุนปืนทั้งหมดอยู่ภายในตู้เสื้อผ้า ที่อยู่ในห้องเช่า จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนนัดรับอาวุธปืนแบลงค์กันที่ดัดแปลงไส่ลำกล้องที่รองรับกระสุนขนาด 9 มม. จากผู้ใช้แอพพลิเคชั่นเฟสบุ๊คชื่อ “ธันวา แก้วทอง” โดยนัดรับกันที่บริเวณในห้องน้ำปั้มน้ำมันคาลแท๊กซ์ อำเภอเมืองกระบี่ เมื่อถึงเวลานัดรับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้วางกำลังตำรวจตามจุดต่างตามสถานที่นัดรับ เมื่อนายธันวา มายังสถานที่นัดหมายเจ้าหมายพนักงานตำรวจชุดจับกุมจึงทำการจับกุมตัวทันที
จากการสอบสวนของนายอุเทน ให้การยอมรับว่า ชุดลูกเลื่อนอาวุธปืนลูกกรด .22 พร้อมซองกระสุน และกระสุนปืนทั้งหมดที่พบอยู่ภายในห้อง เป็นของตนเองจริง ของกลางทั้งหมดตนซื้อมาจากผู้ค้าที่รู้จักกันในเฟสบุ๊ค ในราคา 14,000 บาท เมื่อประมาณช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค.68 ตนชำระเงินให้กับผู้ขายด้วยการโอนเงินจากบัญชีธนาคารของตน เข้าบัญชีธนาคารของผู้ขาย จากนั้นผู้ขายได้ส่งอาวุธปืน กระสุนปืนทั้งหมดมาให้ตนโดยส่งมาทางบริษัทขนส่งเอกชน โดยตนตั้งใจนำมาไว้ใช้เอง โดยตนเองไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน กระสุนปืน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหา มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ควบคุมตัวพร้อมของกลางนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ และพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกระบี่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป