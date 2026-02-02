"เท้ง"ควงส.ส.พรรคประชาชนยื่นขอประกันตัวล่วงหน้า คดีโดนบริษัท กัลฟ์ ฟ้องหมิ่น ปมแถลงเรื่องค่าไฟแพง

"เท้ง"ควงอดีตส.ส.พรรคประชาชน 2 ราย ยื่นขอประกันตัวล่วงหน้าศาลอาญา คดีบริษัท กัลฟ์ ฟ้องหมิ่นประมาท ปมแถลงข่าวเรื่องค่าไฟแพง
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) พร้อมด้วยนายวรภพ วิริยะโรจน์ และนายศุภโชติ ไชยสัจ อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ เดินทางมายังศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก เพื่อยื่นเอกสารทำเรื่องขอประกันตัวก่อนวันนัด ในคดีอ.1035/2568ที่บริษัท ในกลุ่มของกัลฟ์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ทั้ง 3 คน เป็นจำเลยในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาพร้อมเรียกค่าเสียหายทางแพ่งคนละ 100 ล้าน รวมทั้งหมด 300 ล้านบาท โดยกรณีของนายณัฐพงษ์เป็นกรณีการแถลงข่าว ที่พรรคประชาชน พูดถึงโครงการจัดซื้อพลังงานไฟฟ้าของรัฐบาล ส่วน กรณีของ นายศุภโชติ และ นายวรภพ เป็นกรณีของการอภิปราย ไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ในรัฐสภา
โดยศาลได้นัดสอบให้คำให้การในคดีของนายณัฐพงษ์ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. นายศุภโชติ เวลา 13.00 น.ของวันเดียวกัน และคดีนายวรภพ นัดสอบคำให้การในวันที่ 11 พฤศภาคม เวลา 09.00 น.
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ในวันนี้มาดำเนินการเรื่องเอกสารในการขอประกันตัวจากการที่ตนเองกับนายศุภโชติ และ นายวรภพ ถูกบริษัทในกลุ่มของ กัลฟ์ฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาท เป็นคนละคดีกันตนเองโดนเรื่องแถลงข่าวเรียกร้องปัญหาค่าไฟแพง เมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2567 ส่วนนายวรภพกับ นายศุภโชค เป็นกรณี การอภิปรายในสภาคดีนี้ศาลรับฟ้องแล้ว จึงมาดำเนินการขอประกันตัวซึ่งมั่นใจว่าตนเองไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนี เพราะช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง เชื่อว่าอย่างไรก็ตามสังคมให้ความเป็นธรรมกับทุกคน
เมื่อถามว่ามีความกังวลใจหรือไม่เกี่ยวกับคดีนี้ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า คดีนี้แยกกัน กับเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้ง และไม่เสียสมาธิ ในส่วนของการเรียกร้องดำเนินนโยบายของภาครัฐให้มีการปรับนโยบายในส่วนของโครงสร้างพลังงานและการรับซื้อพลังงานในประเทศ ก็ยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อให้ราคาค่าไฟฟ้ามีความเป็นธรรมกับประชาชนทุกคนถ้าพรรค ได้เป็นรัฐบาลจะเดินหน้าในเรื่องนี้ต่อไปไม่ได้ทำให้หวั่นไหวและไม่ทำให้หยุดในกระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานในประเทศให้เป็นธรรมกับประชาชนมากขึ้น ส่วนเรื่องการไปปราศรัยที่สุพรรณบุรีไม่ได้หวั่นเกรงอะไร และเตรียมหมัดเด็ด ในการปราศรัย และเมื่อช่วงการเลือกตั้ง 2566 ที่ผ่านมาที่จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการเลือกตั้ง ชี้ให้เห็นว่า พรรคก้าวไกลในขณะนั้น ได้รับแรงสนับสนุนจากชาวสุพรรณบุรีเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้นหมัดเด็ดของการปราศรัยช่วงเย็นที่จังหวัดสุพรรณบุรีต้องรอติดตาม
เมื่อถามว่าในช่วงโค้งสุดท้ายจากโพลต่าง ๆ ที่ออกมามีความมั่นใจในการเลือกตั้งครั้งนี้มากแค่ไหน นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า โพลที่ออกมาจากสำนักต่าง ๆ พบว่ากระแสความนิยมของพรรคประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณตามลำดับ ตนและเพื่อนร่วมพรรคมีความมั่นใจ และการเลือกตั้งครั้งนี้ตนไม่อยากให้มองว่าเป็นการเลือกนักการเมืองเข้าไปบริหารประเทศ แต่เป็นการเลือกอนาคตของประเทศไทย เพื่อหลุดจากวงจรการเมืองในอดีต ถ้าเห็นด้วยว่าอยากได้ประเทศไทยที่ดีกว่า ไม่มีสีเทา ทุกคนเท่าเทียมกัน ตนเชื่อว่าพรรคประชาชนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่พบปัญหาในหลายปัจจัย ที่ทำให้เข้าใจได้ว่าพรรคประชาชนถูกกระทำมากกว่าพรรคอื่นๆ นายณัฐพงษ์ ระบุว่าเตรียมพิจารณาในเรื่องของข้อกฎหมาย ถ้ามีความจงใจและเจตนาในการกระทำหน้าที่ ที่ผิดพลาด ก็พร้อมที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่พร้อมมองว่า การเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมา ประชาชนใช้กลายเป็นว่าประชาชนพยายามอย่างเต็มที่ในการรักษาสิทธิ์ของตัวเองทั้งที่ กกต.สามารถดำเนินการอะไรได้ดีกว่านี้ ทำให้ประชาชนต้องไปหาข้อมูลเองหน้าหน่วย เลือกตั้ง ถ้ากกต. คิดล่วงหน้า น่าทำงานได้ดีกว่านี้ก็จะช่วยปกป้องสิทธิ์ของประชาชนได้ดีกว่านี้ ส่วนความกังวลว่าในเรื่องของบัตรแบบแบ่งเขตถ้าส่งไปผิดเขตผิดหน่วยก็อาจจะเกิดปัญหาบัตรเขย่งได้ เป็นสิ่งที่พวกเราก็รอฟังคำตอบที่ชัดเจนจาก กกต.เช่นกัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้มีประชาชนผู้สนับสนุนพรรคประชาชนจำนวนหนึ่งเดินทางมาให้กำลังใจ
