ปคม.ขยายผลรวบ 4 ลูกค้า ซื้อกามเด็กหญิงวัย 14 ปี

ตำรวจ ปคม.ทลายวงจรค้ากามเด็ก ขยายผลรวบ 4 ลูกค้า ซื้อบริการทางเพศเด็กหญิงวัย 14 ปี
วันนี้ ( 2 ก.พ.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.วริษฐ์ ปทุมารักษ์ ผกก.2 บก.ปคม. พ.ต.ท.สุพจน์ ทองมาเอง, พ.ต.ท.กฤษดา จิระวาณิชกุล สว.กก.2 บก.ปคม. นำกำลังจับกุม น.ส.เจนจิราฯ อายุ 29 ปี , นายฐนัสพงษ์ฯ อายุ 45 ปี , นายดิเรกฯ อายุ 57 ปี และ นายชาญชัยฯ อายุ 50 ปี ทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาข้อหา “กระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีฯ ,พาเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจารฯและพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร”
สืบเนื่องจาก มูลนิธิปวีณาได้นำแม่ของ ด.ญ.เอ (นามสมมติ) อายุ14 ปี เข้าร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปคม.ว่าตนเองเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยให้ลูกสาวอาศัยอยู่กับยายที่บ้านพักในพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ต่อมาบุตรสาวได้หายออกจากบ้าน ผู้เป็นแม่จึงเดินทางกลับประเทศไทย ได้ติดตามหาจนพบตัวและได้ทำการตรวจดูโทรศัพท์มือถือพบข้อความแชตเฟซบุ๊กที่ติดต่อในลักษณะชักชวนไปขายบริการทางเพศ จึงสอบถามบุตรสาวจนยอมรับว่าไปขายบริการจริง จึงเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจนสามารถจับกุมน.ส.ปาริฉัตร ฯ อายุ 18 ปี ผู้ชักชวนได้เมื่อเดือน พ.ย.68
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของน.ส.ปาริฉัตร พบว่ามีการติดต่อลูกค้ามาซื้อบริการทางเพศครั้งละ 1,000 - 1,500 บาทจึงรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับและจับกุมตัวผู้ซื้อบริการทางเพศผู้เสียหายได้รวม 4 รายในพื้นที่ จ.ชลบุรี
สอบสวนผู้ต้องให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา บางรายจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปคม.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป