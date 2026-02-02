ไฟไหม้บ้าน 2 ชั้น ซอยราษฎร์บูรณะ 20 คนในบ้านหนีตายรอดหวุดหวิด

เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านไม้ครึ่งปูน 2 ชั้น ในซอยราษฎร์บูรณะ 20 คนในบ้านช่วยกันดับไฟ แต่ลุกลามรุนแรง ก่อนพากันวิ่งหนีออกมาได้ทัน
วันนี้ (2 ก.พ.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ราษฎร์บูรณะ ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ภายในซอยราษฎร์บูรณะ 20 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงและเขตราษฎร์บูรณะ กทม. จึงประสานรถดับเพลิงจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าระงับเหตุ
ที่เกิดเหตุ ต้นเพลิง เป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้สูง 2 ชั้น ก่อนจะลุกลามไปหลังข้างเคียง จนได้รับความเสียหาย เจ้าหน้าที่เข้าสกัดกั้นเพลิงที่กำลังโหมลุกไหม้ โดยใช้เวลาประมาณ 50 นาที เพลิงจึงสงบ
จากการสอบสวนนายชนวัฒน์ อายุ 21 ปี เป็นหลานเจ้าของบ้าน ได้เปิดเผยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ขณะนั้นตนนอนอยู่ชั้นล่างของบ้าน ซึ่งบ้านของตนเป็นบ้านครึ่งไม้ครึ่งปูน 2 ชั้น พอได้ยินเสียงไฟไหม้ ก็ขึ้นไปดูพบว่า ตากับน้ากำลังดับไฟอยู่ ตนคิดว่าไหม้นิดเดียว พอลงมาอีกทีเพราะว่าเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรง โดยต้นเพลิงมาจากชั้นบนของบ้าน ตัวเองไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด ขณะเกิดเหตุมีคนอยู่ในบ้านทั้งหมด 4 คน คือ ตนเอง ตา น้า และแฟนของน้า หลังเกิดเหตุทุกคนออกจากนอกตัวบ้านหมด ปลอดภัยดี
เบื้องต้นทางพนักงานสอบสวน สน.ราษฎร์บูรณะ จะประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบในจุดเกิดเหตุ เพื่อหาสาเหตุการเกิดเหตุเพลิงไหม้ต่อไป