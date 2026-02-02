"โอ๊ค-เอม" เยี่ยม "ทักษิณ" อาการป่วยดีขึ้น เรียนทำอาหาร-วาดรูป พัฒนาด้านอารมณ์-สุขภาพ

MGR Online - "โอ๊ค-เอม" ตัวแทนครอบครัว เข้าเยี่ยม "ทักษิณ" เผย อาการไม่สบายดีขึ้น เรียนคอร์สทำอาหาร-เข้าอบรมแก้เครียด ปัดตอบเรื่องพักโทษ
วันนี้ (2 ก.พ.) เวลา 10.00 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือ "โอ๊ค" พร้อมด้วย น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำ หรือ "ติ๊ก" ภรรยา และ น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ "เอม" เดินทางเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยมีมวลชนคนเสื้อแดงมารอให้กำลังใจ ก่อนเข้าเรือนจำฯ พร้อมกับ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณ ชินวัตร ซึ่งวันนี้เป็นครั้งที่ 37 หลังถูกคุมขังตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย.68
ต่อมา เวลา 11.00 น. หลังการเข้าเยี่ยมผู้สื่อข่าวสอบถามได้สอบถาม น.ส.พินทองทา หรือ "เอม" เรื่องสุขภาพนายทักษิณ พร้อมเปิดเผยว่า คุณพ่อไม่สบายก่อนหน้านี้เล็กน้อยนั้น ตอนนี้คุณพ่อดีขึ้นแล้ว คุณพ่อได้นอนพักผ่อน ส่วนการเรียนคอร์สทำอาหารภายในเรือนจำนั้น ตนทราบว่าเป็นคอร์ส 10 วัน และไม่ใช่เพียงการทำอาหารเท่านั้น แต่ยังมีการอบรมหลายๆ เรื่อง และยังมีเรียนวาดรูป ลักษณะเป็นการให้ผู้ต้องขังได้มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์และสุขภาพ
เมื่อถามว่าใกล้เลือกตั้งใหญ่แล้ว นายทักษิณได้ฝากอะไรถึง นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยหรือไม่ ด้าน น.ส.พินทองทา ตอบว่า ยังไม่มีค่ะ
เมื่อถามว่าเดือน พ.ค.นี้ นายทักษิณ ใกล้จะได้รับการพิจารณาพักโทษทั่วไป ทางเรือนจำกลางคลองเปรมได้ประสานขอรับข้อมูลเอกสารจากครอบครัว หรือครอบครัวได้นำส่งเอกสารใด ๆ แก่เรือนจำฯ หรือไม่นั้น ทาง น.ส.พินทองทา ได้ปฏิเสธการตอบคำถามดังกล่าว และกล่าวขอบคุณทุกกำลังใจของคนเสื้อแดงที่มารอต้อนรับแทน ก่อนยกมือไหว้และขึ้นรถยนต์ส่วนตัว กลับทันที
ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีการพักการลงโทษทั่วไปของนายทักษิณ ชินวัตร ช่วงประมาณเดือน พ.ค.69 ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมรายชื่อผู้ต้องขังทั้งหมด เพื่อพิจารณาว่าผู้ต้องขังรายใดมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์จะได้รับการพักการลงโทษทั่วไป ซึ่งขั้นตอนการพิจารณามี 3 ลำดับชั้น ประกอบด้วย คณะกรรมการระดับเรือนจำ คณะกรรมการระดับกรมราชทัณฑ์ และคณะกรรมการระดับกระทรวงยุติธรรม