"โจ๊ก" ยื่นฟ้อง พ.ต.ท.คริษฐ์ แจ้งความเท็จ อ้างเพื่อรวดเร็ว ศาลนัดไต่สวน 20 เม.ย.นี้

ทนาย"โจ๊ก" ยื่นฟ้อง พ.ต.ท.คริษฐ์ ต่อศาลอาญา ฐานแจ้งความเท็จ อ้างเพื่อรวดเร็ว ศาลนัดไต่สวน 20 เม.ย. - เตรียมยื่นเอกสาร 200 ชุดให้ ปธ.วุฒิสภาพิจารณา คดีสินบนทอง
วันนี้ (2 ก.พ.) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นายสัญญาภัชระ สามารถ ทนายความ ได้รับมอบหมายจากพล.ต.อ.กสุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้มายื่นฟ้อง พันตำรวจโทคริษฐ์ ปริยะเกตุ อดีตลูกน้องคนสนิท ในความผิดฐาน แจ้งความเท็จเพื่อให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญา
จากกรณีที่ พ.ต.ท.คริษฐ์ ได้มีการไปแจ้งความ กล่าวหาว่าพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ทำร้ายร่างกาย มีผลทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและสังคมมองไปในแง่ที่ไม่ถูกต้อง จึงรักษาสิทธิ์ด้วยการดำเนินการมาฟ้องร้องในวันนี้
ส่วนที่ก่อนหน้านี้ได้มีการไปแจ้งความพันตำรวจโทคริสไว้ที่กองบังคับการปราบปราม ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐาน ส่วนที่มายื่นยื่นฟ้องต่อศาลอาญาในวันนี้เพื่อต้องการให้คดี เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยรวดเร็ว
นายสัญญาภัชระ ทนายความ ย้ำว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าวต้องมีใครคนหนึ่งพูดไม่จริง จึงต้องการนำเรื่องราวและพยานหลักฐานเข้ามาพิสูจน์กันในชั้นศาล
โดยศาลรับไว้เป็นคำฟ้องที่ อ.308 /2569 พร้อมนัดไต่สวนมูลฟ้อง ในวันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น.
นอกจากนี้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์และทีมทนายความยังพิจารณาที่จะเตรียมดำเนินคดีกับบุคคล ที่มีการกล่าวหาพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ทำให้ได้รับความเสียหายเสียชื่อเสียง กรณีที่มีการนำพยานหลักฐานทางเวชระเบียนของแพทย์มาเผยแพร่ผ่านสื่อ โดยจะดำเนินการภายในสัปดาห์หน้า
ส่วนกรณีที่มีการให้ข่าวของฝ่ายตำรวจว่า มีอดีตลูกน้องของพล.ต.อ.สุรเชษฐอีก 17 นาย ที่เตรียม จะแจ้งความดำเนินคดีกับพล.ต.อ.สุรเชษฐในข้อหาต่างๆนั้น ทนายความขอฝากไว้ว่า หากมีพยานหลักฐานก็สามารถดำเนินการได้ แต่หากไม่มีพยานหลักฐานหรือว่าหลงเชื่อบุคคลใด พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ บอกว่าก็ต้องใช้สิทธิ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองเพราะการกล่าวหาในคดีมีหลายองค์ประกอบที่นำไปสู่ความเชื่อถือเชื่อมั่นและศักดิ์ศรี
นายสัญญาภัชระ ทนายความ ยังบอกด้วยว่า ในช่วงบ่ายวันนี้ได้เตรียมเอกสาร 200 ชุด เพื่อส่งมอบให้กับ ประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยในการวินิจฉัยว่าจะรับสำนวนคดีสินบนทอง ที่พนักงานสอบสวนเตรียมที่จะยื่น ให้กับประธานวุฒิสภาในการพิจารณา