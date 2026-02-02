นักธุรกิจสาวเกณฑ์คนทั้งบ้าน ตามหาแมวส้มแสนรัก ประกาศให้รางวัน 1 แสนบาท วอนใครเจอขอคืน

นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตามหาถงทอง แมวส้มสุดรัก ตั้งเงินรางวัลถึง 1 แสนบาท ให้กับคนที่นำแมวมาส่งคืน ครอบครัวออกตามหาทั้งบ้าน
จากกรณีโซเชียลโพสต์เรื่องราวว่า มีเงินรางวัล 50,000 ฿ใครพบแมวหายชื่อ ถุงทองปลอกคอแบบนี้ ลักษณะเด่น : เป็นแมวส้ม ตัวยาว มีปอกคอสีมิ้นต์กับจี้แมวสีเหลืองติดอยู่ เป็นแมวเพศผู้ ทำหมันแล้ว น้องคุ้นกับคนไม่ดุ
เมื่อวันที่ 1 ก.พ.69 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี พบ นายปฐวีกรณ์ ปัจจุทกา อายุ 53 ปี และณัฐชยา ซึ่งเป็นภรรยา เล่าว่า ตนและครอบครัวประกอบกิจกาอสังหาริมทรัพย์ และช่วง 6 ปีที่ผ่านมาตนและครอบครัวได้น้องแมวมาตั้งแต่ตัวเล็กๆมาเลี้ยงก่อนตั้งชื่อว่า"ถุงทอง" ซึ่งเป็นแมวเพศผู้หางขอดเป็นแมวมงคลเป็นแมวส้ม ตัวยาวมีปอกคอสีมิ้นต์ กับจี้แมวสีเหลืองติดอยู่ที่คอซึ่งทางบ้านก็เลี้ยงถุงทองมาเป็นเวลา 6 ปีแล้ว น้องจะเป็นแมวที่น่ารักขี้อ้อนไม่กลัวคนซึ่งทางบ้านก็เลี้ยงถุงทองเหมือนลูกคนหนึ่งเป็นสมาชิกในครัอบครัวไปแล้วนอนด้วยกันและเมื่อวันที่ 22 ม.ค. ที่ผ่านมาถุงทองได้หายออกจากบ้านไป ซึ่งวันนั้นตนและภรรยาไปต่างจังหวัดและลูกๆ โทรบอกตนว่าถุงทองหายออกจากบ้าน พอตนกับมาก็ได้ออกตามหาถุงทองและได้นำรูปถุงทองไปติดตามที่ต่างๆ และแจกรูปตามท้องตลาดเผื่อว่าใครจะพบเห็น
โดยตนได้ตั้งรางวัลไว้ว่าถ้าใครพบเห็นครั้งแรกตนให้ 5,000 บาท และได้เพิ่มขึ้นมาเป็น 20,000 บาทแต่ก็ยังไม่มีใครเจอเลยเพิ่มเงินรางวัลขึ้นมาอีกเป็น 50,000 บาทจนมาวันนี้เพิ่มขึ้นมาอีกเป็น 100,000 บาท ถ้าใครพบเห็นก็ขอให้เอาน้องมาคืน ซึ่งตนคิดว่าถุงทองน่าจะติดรถไปเวลาที่คนเข้ามาส่งของเพราะถุงทองชอบแอบขึ้นไปนอนบนรถ ที่ผ่านมาถุงทองก็ติดรถลูกน้องออกไปข้างนอก 3-4 ครั้ง แต่ก็ได้คืนแต่ครั้งนี้หายไปเลยหลายวันตนคิดว่าถุงทองน่าจะติดรถคนอื่นออกไปไกล ตนและภรรยา รวมทั้งคนในครอบครัวก็คิดถึงถุงทองมาก ก็ออกตามหาน้องมาตลอดบางวันตี 3 ตี 4 ก็พากันขับรถออกไปหาตามซอยต่างๆแต่ก็ไม่เจอ บ่อยครั้งที่มีคนโทรมาแจ้งว่าเจอถุงทองแล้วพอตนไปดูก็ไม่ใช่และเมื่อวานที่ผ่านมาก็ให้คนในบ้านออกตามหาก็ไม่เจอ และในวันนี้ก็จะทำใบปลิวไปติดตามหาให้ไกลขึ้นและที่ผ่านมาก็ประกาศตามหาทางโซเซียลด้วย
พี่ณัฐชยา เล่าว่า ตนทำทุกอย่างเพื่อตามหาถุงทองเลี้ยงถุงทองมาแล้วรักเหมือนลูกคนหนึ่ งเขาจะเป็นแมวที่ขี้อ้อนและตนก็จะทำทุกวิถีทางที่ชาวบ้านเขาแนะนำมาเอาเสื่อของตนที่ใส่นอนที่มีกลิ่นถุงทองติดอยู่ไปแขวนที่หน้าบ้าน นำกระบะทรายมาวางเอาไว้หวังว่าถุงทองจะกับมาหรือถ้าใครพบเห็นก็อยากให้ส่งคืนหรือถ้าใครเห็นแล้วหากเลี้ยงเอาใว้ตนก็ขอให้เลี้ยงถุงทองให้ดีๆ