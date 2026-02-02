ธรรมนัส บิ๊กแจ๊ส ผนึกกำลังปักธง กล้าธรรม เปิดเวทีใหญ่ท้าชนพรรคใหญ่ โต้เดือดปม 3 ลุง-สนามกอล์ฟ

“บิ๊กแจ๊ส” ฟาดกลับพรรคประชาชนปมธูปะเตมีย์ ลั่นอย่าดีแต่พูดแต่ทำไม่เป็น! ขณะที่ “ธรรมนัส” ประกาศลั่นไม่กลัวกระแสส้ม-แดง มั่นใจคนปทุมฯ เลือกคนทำงานจริงเข้าสภา
เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ณ เวทีปราศรัยใหญ่พรรคกล้าธรรม จังหวัดปทุมธานี บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเมื่อมวลชนกว่า 20,000 คน เดินทางมารวมตัวกันจนล้นพื้นที่ เพื่อฟังการปราศรัยครั้งสำคัญนำโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม และ “บิ๊กแจ๊ส” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี ที่ประกาศจุดยืนหนุนผู้สมัคร ส.ส. พรรคกล้าธรรม แบบเต็มสูบเพื่อเปลี่ยนโฉมจังหวัดปทุมธานี
โดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ขึ้นปราศรัยท่ามกลางมวลชนกว่า 20,000 คน โดยมีเนื้อหาสำคัญที่เน้นย้ำถึงความเป็น "ตัวจริง" พร้อมประกาศตัวเป็นพรรคปฏิบัติการ วันนี้พรรคกล้าธรรมไม่ได้มาเพื่อขายฝัน นโยบายที่เราพูดบนเวทีนี้ไม่ใช่แค่ตัวหนังสือในใบปลิว แต่คือสิ่งที่เราทำมาแล้วและกำลังจะทำให้ดีขึ้น ผมพูดเสมอว่า 'เราพูดน้อยแต่ทำจริง' ปทุมธานีไม่ต้องรอคำพูดสวยหรู แต่ปทุมธานีต้องการคนที่เดินลงไปในนา เดินลงไปในน้ำ และแก้ปัญหาให้พี่น้องได้ทันที”พร้อม ตอบโต้กระแสพรรคการเมืองใหญ่ (สีส้ม-สีแดง) “ใครจะบอกว่าปทุมธานีเป็นของพรรคไหน ผมไม่สน ใครจะบอกว่าเป็นพื้นที่สีส้มหรือสีแดง นั่นเรื่องของเขา แต่สำหรับผม ปทุมธานีต้องเป็นพื้นที่ของ 'คนทำงาน' วันนี้ผมมาที่นี่เพื่อพิสูจน์ว่า กระแสหรือจะสู้ความตั้งใจจริง วันนี้คนปทุมฯ ตาสว่างแล้ว เขาเลือกคนที่พึ่งได้ตอนน้ำท่วม เลือกคนที่พึ่งได้ตอนราคาข้าวตกต่ำ ไม่ใช่เลือกคนที่มาหาเสียงแค่ตอนฤดูกาลเลือกตั้งแล้วหายหัวไป!” ย้ำความสัมพันธ์กับ “บิ๊กแจ๊ส” “ผมกับพี่แจ๊ส (พล.ต.ท.คำรณวิทย์) เราคุยกันด้วยภาษาคนทำงาน เรามองเห็นปัญหาเดียวกันคือการบริหารจัดการน้ำและปากท้อง วันนี้เราผนึกกำลังกัน พรรคกล้าธรรมส่งคนพื้นที่แท้ๆ ลงสมัคร เพราะเราเชื่อว่าคนปทุมต้องดูแลคนปทุม ใครจะมากล่าวหาว่าเราเป็นบ้านใหญ่หรือเป็นลุงอะไรก็แล้วแต่ ผมบอกเลยว่า 'บ้านใหญ่' ของเราคือบ้านที่เปิดประตูรับความเดือดร้อนของประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ใช่บ้านที่ปิดเงียบรอสั่งการจากกรุงเทพฯ”
ทางด้าน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ได้กล่าวตอบโต้อดีต ส.ส. เชตวัน เตือประโคน จากพรรคประชาชน เกี่ยวกับกรณีการจัดการสนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ โดยระบุว่าการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวต้องทำด้วยความเข้าใจและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนจริงๆ ไม่ใช่เพียงการใช้วาทกรรมทางการเมืองเพื่อสร้างกระแส พร้อมย้ำว่าตนได้ดำเนินการพูดคุยกับกองทัพอากาศมานานก่อนที่นายเชตวันจะเป็น ส.ส. เพื่อขอพื้นที่จัดสร้าง รพ.สต. ดูแลประชาชน
นอกจากนี้ “บิ๊กแจ๊ส” ยังได้โต้กลับปม “3 ลุง” ที่ ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำจากพรรคเพื่อไทย ได้ปราศรัยพาดพิงไว้ โดยชี้แจงว่าการเรียกขานดังกล่าวเป็นการไม่ให้เกียรติคนทำงานพื้นที่ พร้อมยืนยันว่าคำว่า “บ้านใหญ่” ของตนคือบ้านที่เปิดกว้างรับฟังและแก้ไขปัญหาให้ชาวปทุมธานีมาตลอดหลายสิบปี “วันนี้คนปทุมฯ กว่าสองหมื่นคนมาที่นี่เพื่อบอกว่า เราไม่เอาการเมืองน้ำเน่า เราจะเอาคนทำงานเข้าสภา!” พล.ต.ท.คำรณวิทย์ กล่าวทิ้งท้ายท่ามกลางเสียงโห่ร้องสนับสนุนอย่างกึกก้อง
สำหรับการผนึกกำลังระหว่าง ร.อ.ธรรมนัส และ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ในครั้งนี้ ถูกมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการเมืองในเขตปริมณฑล ที่พรรคกล้าธรรมพยายามเจาะฐานเสียงเดิมของทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชน โดยชูจุดขายเรื่อง “การเมืองของคนทำงานจริง”