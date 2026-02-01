ตร.สรุปภาพรวมเลือกตั้งล่วงหน้าไร้ปัญหา ปชช.แห่ใช้สิทธิคึกคัก ถอดบทเรียนรับมือเลือกตั้งทั่วไป 8 ก.พ.นี้

รอง ผบ.ตร. ประชุมติดตามสถานการณ์เลือกตั้งล่วงหน้า 1,067 หน่วยทั่วประเทศ ย้ำดูแลความปลอดภัยเข้ม พบประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิกว่า 2.41 ล้านคน ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมถอดบทเรียนเตรียมรับการเลือกตั้งทั่วไป 8 ก.พ. นี้
วันนี้ (1 ก.พ.) เมื่อเวลา 16.00 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ด้านความมั่นคง) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศลต.ตร.) เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า โดยมีผู้แทนหน่วยต่างๆ ทั่วประเทศร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการประชุมระบบทางไกล โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. มีความห่วงใยต่อการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยวันนี้เป็นการเลือกตั้งล่วงหน้า ได้สั่งเกาะติดดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
รอง ผบ.ตร. กล่าวว่า ในการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ จำนวน 1,067 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง จำนวน 521 หน่วย, หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง (ในประเทศ) จำนวน 524 หน่วย และหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ จำนวน 22 หน่วย ซึ่งจากข้อมูลการลงทะเบียนพบว่ามีประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทั่วประเทศประมาณ 2.41 ล้านคน แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวและความตั้งใจของประชาชนจำนวนมากในการใช้สิทธิทางการเมืองอย่างสุจริตและโปร่งใส สำหรับการดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในทุกพื้นที่ ไม่ได้รับรายงานเหตุขัดข้องหรือปัญหาอุปสรรคที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด สะท้อนถึงความทุ่มเทและความเป็นมืออาชีพของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการประชุมวันนี้เป็นการทบทวนภาพรวมและบทเรียนจากการปฏิบัติในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า เพื่อประเมินความพร้อมในการปฏิบัติในทุกมิติ ทั้งด้านการข่าว การปฏิบัติการ และการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบ เพื่อรองรับการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้
พล.ต.อ.สำราญ สั่งการให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามแผนพิทักษ์เลือกตั้ง/66 ยึดถือแนวทางตามแผนรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเคร่งครัด เน้นย้ำให้วางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่ใช้อำนาจหน้าที่สนับสนุนผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดทั้งทางตรงและทางอ้อม และสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยให้ความร่วมมือทันทีไม่ได้รับการร้องขอ
พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ตำรวจในพื้นที่บูรณาการกำลังกับหน่วยงานความมั่นคง ได้แก่ ทหาร ฝ่ายปกครอง ในพื้นที่ เพื่อวางมาตรการในการป้องกันเหตุรุนแรง ในส่วนของหน่วยเลือกตั้งที่มีความเสี่ยงสูง ขอให้ผู้บังคับการ ผู้กำกับการ และหัวหน้าสถานีตำรวจ ลงรายละเอียดในการปฏิบัติทางยุทธวิธีในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สามารถมีแผนรองรับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยสูงสุดตลอดห้วงระยะเวลาการเลือกตั้ง ทั้งการรักษาความปลอดภัยในขั้นตอนการขนส่งหีบบัตรเลือกตั้ง การดูแลความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้งครอบคลุมทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาใช้สิทธิ พร้อมเร่งรัดสืบสวนดำเนินคดีทางกฎหมายต่อผู้กระทำผิดโดยเร็วที่สุด รวมทั้งสั่งการให้เตรียมความพร้อมการบริหารจัดการจราจรบริเวณหน่วยเลือกตั้ง โดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่มีประชาชนไปลงคะแนนเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัว