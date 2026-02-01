จับแม่เล้าวัยกระเตาะ ลอบค้ากามเด็กออนไลน์ พบเคยก่อเหตุทุบตีเด็ก 2 ขวบปางตาย

ตำรวจ ปคม.รวบแม่เล้าวัย 19 ปี ลอบค้าประเวณีเด็กสาววัย15 ปี ทางไลน์ หักค่านายหน้า 800 บาทต่อครั้ง พบเคยก่อเหตุร่วมกับแฟนหนุ่มทุบตีลูกเพื่อนวัย 2 ขวบจนอาการสาหัส
วันนี้ (1 ก.พ.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์ ผกก.1 บก.ปคม. พ.ต.ท.รัศมิ์ธศิลป์ ป้องอาณา รอง ผกก.ฯ ปรก.รอง ผกก.1 บก.ปคม. พ.ต.ต.ชัยกฤต ทิพย์วงศา สว.กก.1 บก.ปคม. จับกุม น.ส.มุก (นามสมมติ) อายุ 19 ปี ตามหมายจับ ศาลอาญา ที่ 577/2569 ลงวันที่ 29 ม.ค.69 ข้อหา "ค้ามนุษย์โดยเป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจากหรือไปส่งยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีแก่บุคคลอายุไม่ถึงสิบแปดปี, เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณีแก่บุคคลอายุยังไม่เกินสิบแปดปีฯ" ได้บริเวณห้องเช่า ซอยตึกร้าง ถนนบางแค แขวงและเขตบางแค กรุงเทพฯ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าน.ส.มุกมีพฤติการณ์เป็นนายหน้าจัดหาเด็กหญิงอายุต่ำกว่า 18 ปี มาเพื่อค้าประเวณีในพื้นที่ กรุงเทพฯและพื้นที่ใกล้เคียง จึงให้สายลับติดต่อทางแอปพลิเคชันไลน์ โดยตกลงซื้อขายบริการเด็กในสังกัด อายุ 15 ปี ในราคา 2,000 บาท เมื่อถึงเวลานัดหมายพบเด็กสาวอายุ 15 ปี เดินทางมาที่ห้องพัก จึงเข้าช่วยเหลือในฐานะเหยื่อค้ามนุษย์
จากการสอบถามเหยื่อยอมรับว่าได้รับการติดต่อและจัดหางานผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์จาก น.ส.มุก ได้เงินครั้งละ 2,000 บาท ต้องแบ่งค่านายหน้าให้ผู้ต้องหา 800 บาท จากนั้นพนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้กระทั่งเข้าจับกุมดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปคม. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
รายงานว่าจากการตรวจสอบประวัติพบว่า เมื่อเดือน ก.ค.68 น.ส.มุก เคยถูกดำเนินคดีร่วมกับแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกาย ด.ช.บี (นามสมมติ) อายุ 2 ขวบ 10 เดือน ซึ่งเป็นลูกของเพื่อนสนิท ที่ฝากเลี้ยงภายในห้องเช่าย่านเพชรเกษม จนใบหน้าบวมปูด เบ้าตาเขียวช้ำปิดสนิททั้งสองข้าง นิ้วมือหัก และแพทย์ระบุว่าสมองบวมจากการถูกทำร้าย ก่อนที่ แฟนหนุ่ม ได้เข้ามอบตัวและรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือทำร้ายเด็กเนื่องจากหงุดหงิดเสียงร้องไห้ ส่วน น.ส.มุก ได้ปฏิเสธความเกี่ยวข้อง และหลบหนีออกนอกพื้นที่