วัดพระธรรมกายจัดใหญ่ ใช้โดรน 500 ลำแทนจุดพลุลดมลพิษ ส่งท้ายธรรมยาตราปีที่ 14

วันที่ 31 มกราคม 2569 ณ ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พุทธศาสนิกชนกว่า 30,000 คน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมพิธีจุดประทีปบูชาธรรม และชมการแสดงเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จำนวน 500 ลำ แปรภาพและอักษรบนท้องฟ้าจำนวน 13 ชุด ถ่ายทอดชีวประวัติพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เพื่อเป็นการลดมลพิษแทนการจุดพลุ และเป็นกิจกรรมส่งท้ายโครงการธรรมยาตรา ปีที่ 14
ภายในพิธีมี หลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ นำคณะสงฆ์ธรรมยาตรา 1,142 รูป พร้อมพุทธศาสนิกชนร่วมจุดประทีปและโคม LED กว่า 200,000 ดวง ถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) รวมทั้งบรรยายธรรมเรื่องความสำคัญของอนุสรณ์สถานลำดับที่ 7 คือวัดพระธรรมกาย ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และสร้างขึ้นตามมโนปณิธานของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ศิษย์เอกของพระมงคลเทพมุนี ที่อุทิศชีวิตสานต่อภารกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก เพื่อให้ชาวโลกเข้าถึงสันติสุขจากการปฏิบัติธรรม
ด้าน พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กล่าวว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายของโครงการธรรมยาตรา ปีที่ 14 ซึ่งคณะสงฆ์ธรรมยาตรา 1,142 รูป และพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศได้ร่วมกันจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี ผู้เป็นแรงบันดาลใจในการบรรพชาอุปสมบทและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน การที่พุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมพิธี สะท้อนถึงความศรัทธาในคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า และการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต แม้ตลอดปีที่ผ่านมา พระพุทธศาสนาจะเผชิญกระแสความท้าทายต่าง ๆ แต่ด้วยหลักธรรมที่เป็นอกาลิโก ยังคงทำให้พุทธศาสนิกชนมีความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย
นอกจากนี้ ยังมีชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมพิธีและปฏิบัติธรรม อาทิ คุณโทมัส ชาวเนเธอร์แลนด์ กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปาย จึงเดินทางมาศึกษาและเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย ซึ่งถือเป็นต้นแบบด้านการเผยแผ่การนั่งสมาธิ เมื่อได้เยี่ยมชมพื้นที่ภายในวัดและเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา รู้สึกมีความสุขเป็นอย่างยิ่ง และสัมผัสได้ถึงพลังแห่งความสงบจากการที่พุทธศาสนิกชนร่วมกันนั่งสมาธิเป็นจำนวนมาก
ขณะที่คุณเนฟ ชาวอังกฤษ กล่าวว่า วันนี้ได้เดินทางมาวัดพระธรรมกายและเข้าร่วมพิธีด้วยความปีติยินดี รู้สึกมีความสุขมากจากการได้ฝึกนั่งสมาธิ และพบว่าสามารถหยุดนิ่งเข้าสู่ภายในได้ง่ายและลึกภายในเวลาไม่นาน สำหรับพิธีจุดประทีปในครั้งนี้ รู้สึกประทับใจกับพลังศรัทธาของผู้เข้าร่วมพิธีที่มารวมตัวกันอย่างเนืองแน่นเต็มพื้นที่ และมีความสุขอย่างยิ่ง โดยไม่ได้ตั้งใจขอพรสิ่งใดเป็นพิเศษ เพราะเพียงได้มาร่วมกิจกรรมและอยู่ในสถานที่แห่งนี้ก็เปรียบเสมือนได้รับพรแล้ว
ทั้งนี้ในภาคเช้าที่ผ่านมาได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล 100 วัน เพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้รับความเมตตาจากพระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมาราม ประธานสงฆ์ นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 2 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี อีกด้วย