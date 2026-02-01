กองปราบหิ้ว"มือปืน-คนขับรถ" ทีมสังหาร "กำนันยอม"ขึ้นเครื่องบินส่งให้ตำรวจภาค 9

กองปราบคุมตัว"มือปืน-คนขับรถ" ทีมสังหาร "กำนันยอม" หลังถูกตำรวจกองปราบตามจับได้ที่เชียงใหม่-นครนายกขึ้นเครื่องบินมาส่งให้ตำรวจภาค 9 ดำเนินคดี
วันนี้ (1 ก.พ.) เมื่อเวลา 07.45 น.วันที่ 1 ก.พ. ที่ จ.ตรัง พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. พ.ต.อ.พงศ์ปณต ชูแก้ว รอง ผบก.ป. พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษ ”หนุมาน กองปราบ“ ควบคุมตัว ร.ท.วิทวัฒน์ บุญสนอง อายุ 41 ปี คนขับรถและ นายธันพิสิษฐ์ ปัญจสุวรรณ์ อายุ48 ปี มือปืน สองผู้ต้องหาคดีมือปืนสังหารนายพยอม สังข์ทอง กำนันยอม อายุ 64 ปี ผู้สมัครนายก อบต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ขึ้นเครื่องบินตำรวจ จากกองบินตำรวจดอนเมือง มาส่งให้ตำรวจภูธรภาค 9 เพื่อดำเนินคดีต่อไป
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจภธรภาค 9 กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) โดย พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช. ก.ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป.นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษ"หนุมาน กองปราบ" ไปตามจับ นายวิทวัฒน์ บุญสนอง อายุ 41 ปี ได้ที่ห้างสรรสินค้า ใน อ.เมืองนครนายก
ขณะที่ พ.ต.อ.พงศ์ปณต ชูแก้ว รอง ผบก.ป. พ.ต.อ.เอกสิทธิ์ ปานสีทา ผกก.4.บก.ป. นำกำลังไปจับกุม นายธันพิสิษฐ์ ปัญจสุวรรณ์ อายุ 48 ปี ได้ที่อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
สอบสวนเบื้องต้นทั้งคู่ให้การรับสารภาพ ก่อนนำตัวมาส่งให้ตำรวจภูธรภาค 9 ดำเนินคดีต่อไป