อิศรากรณ์ เอเชียวาณิช ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เกิดจากหัวใจไม่ยอมแพ้

การหมั่นเพียรใฝ่ดีในทางพุทธศาสนา สอดคล้องกับหลักธรรม "อิทธิบาท 4" ซึ่งเป็นแนวทางสู่ความสำเร็จ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และ วิมังสา ซึ่งหลักการนี้มุ่งเน้นการขยันทำความดีด้วยความรักและความเข้าใจ เพื่อความเจริญงอกงามในชีวิตและหน้าที่การงาน
โดย ฉันทะ คือ การมีความรักความพอใจในสิ่งที่ทำ หรือมีความใฝ่ดีที่จะพัฒนาตนเอง วิริยะ คือ ความพากเพียร ขยันหมั่นเพียร ทำอย่างต่อเนื่องไม่ท้อถอย จิตตะ คือ ความเอาใจใส่ ตั้งใจจดจ่อกับงาน หรือสิ่งที่ดีที่กำลังทำ และ วิมังสา คือ ความไตร่ตรอง ตรวจสอบหาเหตุผล และหาทางพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
อิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท เอเชียวาณิช จำกัด คือตัวอย่างของผู้ประสบความสำเร็จจากการใช้อิทธิบาท 4 เป็นหลักธรรมในการดำเนินชีวิต ความอุตสาหะบากบั่น เปลี่ยนสถานะตัวเองจากลูกเกษตรกรผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดนครศรีธรรมราช สู่ผู้ประกอบการ ผลิตและจำหน่าย สื่อการเรียนการรู้สำหรับเด็ก
ปัจจุบันยังเป็นกรรมการสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น “ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน” มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเจ้าตัวยึดมั่นว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากโชคช่วยหรือเหตุบังเอิญ
แต่เกิดจากการทุ่มเททำงานอย่างหนัก การเรียนรู้ไม่สิ้นสุด และความมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลักแนวคิด และความสำเร็จของ อิศรากรณ์ นั้นสร้างตัวจากศูนย์ เดินทางเข้าเมืองหลวงเพื่อหาโอกาสศึกษาต่อ อาศัยวัดเป็นที่พักพิงจนจบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ถึงแม้ชีวิตหลังเรียนจบปริญญาตรี ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน แต่ก็ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ หาเวลา และโอกาส เรียนต่อปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต จนประสบความสำเร็จ
เจ้าตัวบอกว่า "ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เกิดจากหัวใจไม่ยอมแพ้ เชื่อมั่นในการทุ่มเท ความขยัน และการเสียสละ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนจากจุดที่ต่ำสุดมาถึงจุดที่ประสบความสำเร็จได้"
บทบาทผู้ให้นอกเหนือจากธุรกิจส่วนตัว ยังทำหน้าที่เป็นกรรมการสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ความสำคัญกับการกลับมาแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องและบัณฑิตจบใหม่ เพื่อให้มีความตั้งใจพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น
แนวคิดนี้สะท้อนให้เห็นว่า ความสำเร็จที่แท้จริงต้องผ่านกระบวนการวางแผนตั้งแต่วัยเด็ก ด้วยการลงมือทำอย่างจริงจัง และการเอาชนะอุปสรรคด้วยความมุ่งมั่น ซึ่งปัจจุบันเป็นเรื่องยากนักที่จะพบคุณสมบัติเหล่านี้จากเด็ก เยาวชน รวมถึงวัยรุ่นที่กำลังอยู่ในสถานะนักเรียนนักศึกษา
อิศรากรณ์ บอกด้วยว่า นอกจากอิทธิบาท 4 ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญ อันจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีจากการใช้ชีวิตแล้ว ยังมีเรื่องของความกตัญญูกตเวที ที่เสมือนเป็นเครื่องหมายของคนดีและพื้นฐานของคุณธรรม อันจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ควรหมั่นทำความดีเพื่อสนองคุณบิดามารดา ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ บรรพบุรุษ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
เพราะคนไทยทั้งชาติคงอยู่ไม่ได้หากปราศจากเสาหลัก ที่ควรค่าแก่การแสดงความกตัญญูกตเวทิตาเหล่านี้...