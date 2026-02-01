ผู้ว่าฯนนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า พร้อมใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าคนแรก

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 1 ก.พ. 69 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, นางสาวชุลีพร ชาญใบพัด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี, พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เขตที่ 1 ณ หน่วยเลือกตั้งกลาง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ศูนย์โทรคมนาคม นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
โดย นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในหน่วยที่ 1 จังหวัดเชียงราย (ภาคเหนือ) เป็นคนแรก ก่อนให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับบรรยากาศในการลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งครั้งนี้
นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า วันนี้ตนมาลงพื้นที่ตรวจสถานที่เลือกตั้ง หน่วยที่ 1 สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมและเป็นไปอย่างเรียบร้อย บรรยากาศร่มรื่น สถานที่กว้างขวาง มีที่จอดรถไว้รองรับประชาชนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ทาง กกต. ได้แบ่งเป็นโซนตามจำนวนที่ประชาชนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ โดยจะเปิดให้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. พี่น้องประชาชนที่วางแผนมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าสามารถวางแผนการเดินทางได้เลย การอำนวยการจราจรดี รถไม่ติด ตนคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นทางเลือกที่ดี และอยากจะฝากให้ประชาชนในจังหวัดนนทบุรีร่วมแสดงพลังของชาวนนทบุรี และคนไทยทั้งประเทศ จะต้องส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการเลือกประชาธิปไตย ที่จะสามารถเลือกอนาคตของประเทศได้ ขอให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันเยอะๆ