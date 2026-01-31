เดือดกลางดึก! บุกยิงกลุ่ม "เน็ตไอดอลฝั่งธนฯ" สนั่นบาร์ย่านข้าวสาร เจ็บ 1 ราย

เดือดกลางดึก มือปืนบุกยิงกลุ่ม "เน็ตไอดอลฝั่งธนฯ" ในบาร์ย่านถนนข้าวสาร เจ้าตัวรอด ส่วนเพื่อนบาดเจ็บ 1 ราย ตำรวจเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด ไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุ
วันนี้ (31 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก พระราม 3 ต้องรอด เผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุยิงกันภายในบาร์แห่งหนึ่งในตรอกข้าวสาร ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย โดยในโพสต์ระบุว่า เป็นเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่กลุ่มนักท่องเที่ยวและเน็ตไอดอลชื่อดังฝั่งธน ซึ่งเคยมีประวัติคดีอาชญากรรมในอดีต ขณะกำลังยืนเต้นอยู่ภายในสถานบันเทิงย่านถนนข้าวสาร
ภายหลังเกิดเหตุ ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบบาร์ภายในตรอกข้าวสาร พบว่าในวันนี้ร้านดังกล่าวปิดให้บริการ ไม่พบผู้เกี่ยวข้องอยู่ภายในร้าน โดยบริเวณใกล้เคียงพบเพียงร้านนวดที่เปิดให้บริการตามปกติ
จากการสอบถามพยาน ระบุว่า เมื่อคืนวันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา เกิดเหตุยิงกัน เป็นกลุ่มลูกค้าที่มาเที่ยวสถานบันเทิง แต่ไม่ทราบสาเหตุของการก่อเหตุ ทั้งนี้ ตนอาศัยและทำงานอยู่ในย่านดังกล่าวมาหลายปี ไม่เคยพบเหตุการณ์รุนแรงในลักษณะนี้มาก่อน
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด และรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป