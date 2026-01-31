“แม่ทัพภาค 2“ เยี่ยมครอบครัว ‘พล.ต.ศตวรรษ’ วีรบุรุษช่องบก ย้ำกองทัพไม่ทอดทิ้ง ดูแลครบทุกด้าน

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2569 พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางเข้าเยี่ยมเยียนครอบครัวของ พล.ต.ศตวรรษ สุจริต นายทหารที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ณ สมรภูมิช่องบก เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.68 เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ ให้กำลังใจ และติดตามการดูแลช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด
การพบปะครั้งนี้เป็นไปด้วยบรรยากาศอบอุ่น แม่ทัพภาคที่ 2 ได้พูดคุยอย่างเป็นกันเองกับครอบครัว รับฟังความคิดเห็นและสอบถามถึงขวัญกำลังใจ พร้อมย้ำว่า ”กองทัพบกจะดูแลครอบครัวของกำลังพลที่เสียสละอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง เนื่องจากทุกความสูญเสียของทหารถือเป็นความสูญเสียของกองทัพและประเทศชาติ“
โดยพล.ท.วีระยุทธ ได้พบปะและให้กำลังใจบุตรสาวของพล.ต.ศตวรรษ พร้อมมอบริสแบนด์ของกองทัพภาคที่ 2 ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นพิเศษ โดยมีข้อความรำลึกถึง “ยุทธการศตวรรษ” พร้อมกล่าวให้น้อง ๆ ภาคภูมิใจในเกียรติยศของบิดา ที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย
ขณะเดียวกัน บุตรสาวของพล.ต.ศตวรรษ ได้มอบข้อความสั้น ๆ เพื่อเป็นกำลังใจแก่แม่ทัพภาคที่ 2 ระบุว่า “ขอให้ลุงแม่ทัพปลอดภัย ขอบคุณค่ะ” สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
นอกจากนี้ บุตรสาวทั้งสองยังได้บอกเล่าความฝันว่า เมื่อเติบโตขึ้นอยากเป็นทหารหญิง และใฝ่ฝันอยากเป็นแพทย์ทหาร เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและรับใช้ประเทศชาติ สะท้อนถึงแรงบันดาลใจที่เกิดจากการเสียสละของบิดา
แม่ทัพภาคที่ 2 ย้ำในตอนท้ายว่า กองทัพบกจะดูแลครอบครัวของพล.ต.ศตวรรษ อย่างเต็มกำลัง ทั้งด้านสวัสดิการ การศึกษา และคุณภาพชีวิต เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงและภาคภูมิใจในเกียรติประวัติของผู้เสียสละ