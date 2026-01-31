“บิ๊กกุ้ง“ ลงพื้นที่สุรินทร์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปราสาทตาเมือน-ปราสาทคนา มอบวัตถุมงคล-สิ่งของให้กำลังใจทหารแนวหน้า

เผยช่วงปะทะไทย–กัมพูชา กระสุน–ระเบิดตกฐานทหาร แต่พระประธานไม่เสียหาย
เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2569 พล.อ.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยได้แวะเข้าสักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ โบราณสถานสำคัญในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล
ทั้งนี้ พล.อ.บุญสินได้กราบไหว้พระพุทธรูปซึ่งเคยอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในสมัยดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 ที่ปราสาทตาเมือนธม และปราสาทตาเมือนโต๊ด รวมถึงเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ปราสาทคนา
สำหรับพระพุทธรูปดังกล่าว พล.อ.บุญสิน อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญ อาทิ “สมเด็จพระพุทธมหาจักรพรรดิ” หรือหลวงพ่อใหญ่โชคดี และพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิ ไปประดิษฐานยังฐานปฏิบัติการทหารตามแนวชายแดน เช่น ภูมะเขือ ปราสาทตาเมือนธม และปราสาทคนา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล รวมทั้งยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ผืนแผ่นดิน
การอัญเชิญพระพุทธรูปดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเดินสายถวายพระประธานตามแนวชายแดนอีสานใต้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและปัดเป่าสิ่งอัปมงคล ทั้งนี้ ในช่วงที่เคยเกิดเหตุปะทะตลอดแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ส่งผลให้มีกระสุนและระเบิดจากฝั่งกัมพูชาตกในพื้นที่ฐานปฏิบัติการหลายจุด อย่างไรก็ตาม พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด
นอกจากนี้ พล.อ.บุญสิน ยังได้มอบวัตถุมงคล พร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจดูแลความมั่นคงและอธิปไตยของประเท