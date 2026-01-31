ตร.พร้อมดูแลเลือกตั้งล่วงหน้า กำชับเข้มห้ามจำหน่ายสุรา 24 ชม.

รอง ผบ.ตร.เผยความพร้อมดูแลความปลอดภัยและการจราจรวันเลือกตั้งล่วงหน้าทุกพื้นที่ พร้อมเตือนห้ามจำหน่ายสุรา 24 ชั่วโมง ฝ่าฝืนมีโทษสูงสุดคุก 6 เดือน
วันนี้ (31 ม.ค.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ด้านความมั่นคง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ผอ.ศลต.ตร.) เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ได้กำชับการดูแลความปลอดภัยการเลือกตั้งล่วงหน้า ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2569) อย่างเต็มที่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจถือปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พิทักษ์เลือกตั้ง/66) โดยเคร่งครัด
พล.ต.อ.สำราญ กำชับให้ตำรวจทุกหน่วยสนับสนุนภารกิจในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งเมื่อได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทุกระดับ และกำชับเข้มงวดให้ข้าราชการตำรวจทุกนายวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
รวมทั้งสั่งการให้ทุกพื้นที่บริหารจัดการจราจรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาติดขัด โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มียอดผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้ง 50 เขต จำนวนกว่า 844,000 คน สูงสุดที่เขตบางกะปิ (ตะวันนา 2) 58,683 คน รองลงมาคือเขตจตุจักร (มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) 51,719 คน จึงสั่งการให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลดูแลบริหารจัดการจราจรไม่ให้เกิดการติดขัดสะสม และขอความร่วมมือประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์ เพื่อไม่ให้เกิดความคับคั่งที่บริเวณหน่วยเลือกตั้ง
นอกจากนี้ ศูนย์รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่ง ขอประชาสัมพันธ์เตือนพี่น้องประชาชน "ห้ามขาย จ่ายแจก จัดเลี้ยง สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด" ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันนี้ (31 มกราคม 2569) ถึงเวลา 18.00 น. ของวันพรุ่งนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2569) หากฝ่าฝืนอาจมีความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ