ปคม.บุกจับเซ็กซ์ครีเอเตอร์วัย 18 ลวงเด็ก ม.4 ผลิตคลิปชายรักชาย ขาย OnlyFans

ตำรวจ ปคม.บุกรวบวัยรุ่นชาย 18 ปี ผันตัวเป็นเซ็กซ์ครีเอเตอร์ ลวงเด็ก ม.4 ผลิตสื่อลามกชายรักชาย โพสต์ขาย OnlyFans ยึดอุปกรณ์ถ่ายทำจำนวนมาก
วันนี้ (31 ม.ค.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ชวินโรจน์ ภีมรัชตธำรงค์ ผกก.4 บก.ปคม. พ.ต.ต.กรเอก บริรักษ์กุล สว.กก.4 บก.ปคม. นำกำลังจับกุม นายณัฐวัฒน์ (สงวนนามสกุล) อายุ 18 ปี ผู้ต้องหา“ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อการค้า, ทำ ผลิต มีไว้ นำเข้า ส่งออกสื่อลามกอนาจารเด็ก และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันลามกอนาจาร” ได้ภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ย่านสะพานใหม่ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
ทั้งนี้เมื่อเดือน ก.ย.68 เจ้าหน้าที่ กก.4 บก.ปคม. ร่วมกับองค์กร International Protection Alliance (IPA) แกะรอยเครือข่ายผลิตและเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็ก หลังได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีผู้ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เอ็กซ์ (X) จำนวน 2 ราย ที่มีความเชื่อมโยงกัน ใช้บัญชีเดียวกันในการเผยแพร่สื่อลามก และเชิญชวนให้สมัครสมาชิกรายเดือนผ่านเว็บไซต์ OnlyFans
จากการตรวจสอบพบการโพสต์ข้อความล่อแหลมเกี่ยวกับการล่วงละเมิดเด็กนักเรียนเยาวชน พร้อมแท็กบัญชีที่เชื่อมโยงกัน เจ้าหน้าที่จึงวางแผนล่อซื้อโดยสมัครสมาชิก OnlyFans จนพบไฟล์สื่อลามกจำนวนมาก หนึ่งในนั้นปรากฏภาพชัดเจนของการนำเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี มาผลิตสื่อลามก
ต่อมาได้สืบสวนทราบตัวผู้ต้องสงสัยรายที่ 1 คือ นายกันต์กร และผู้ต้องสงสัยรายที่ 2 คือ นายณัฐวัฒน์ ผู้ต้องหาคดีนี้ โดยยังพบข้อมูลว่าเยาวชนผู้เสียหายในคลิปมีอายุเพียง 16 ปี จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญามีนบุรีออกหมายเข้าตรวจค้นห้องพักภายในคอนโดย่านสะพานใหม่ พบ นายณัฐวัฒน์ อยู่ภายในห้อง พร้อมตรวจยึดของกลาง อาทิ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ กล้องวิดีโอ DJI อุปกรณ์บันทึกข้อมูล และสมุดบัญชีธนาคาร รวม 14 รายการ
จากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหา พบคลิปวิดีโอเพศสัมพันธ์ระหว่างชาย 3 คน ซึ่งเป็นคลิปเดียวกันกับที่ถูกนำไปโพสต์เผยแพร่บนบัญชี X และเว็บไซต์ OnlyFans ดังกล่าว ส่วนนายกันต์กร ทราบว่าถูกจับกุมในคดีความผิดอื่นไปก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วัน
สอบสวน นายณัฐวัฒน์ รับสารภาพว่า ตนเป็นหนึ่งในบุคคลที่ปรากฏในคลิปวิดีโอเพศสัมพันธ์ ร่วมกับนายกันต์กร และเยาวชนชายระดับชั้น ม.4 โดย นายกันต์กรทำหน้าที่จัดหาบุคคลมาถ่ายคลิปภายในห้องคอนโด ส่วนตนเป็นผู้ตั้งกล้องถ่ายวิดีโอ และร่วมมีเพศสัมพันธ์ในคลิปดังกล่าว จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคม. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พล.ต.ต.วิทยา กล่าวว่า ขอฝากเตือนพี่น้องประชาชนให้ตระหนักถึงอันตรายของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเยาวชน โดยอาศัยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเด็กมาสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ พร้อมย้ำว่า ไม่มีพื้นที่ใดในโลกออนไลน์ที่จะปกปิดความผิดได้ตลอดไป และขบวนการค้ามนุษย์ยังคงปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง