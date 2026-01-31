ชื่นชม! ตำรวจราจรทำคลอดฉุกเฉินบนถ.ราชดำเนิน นำแม่และทารกส่งโรงพยาบาลปลอดภัย

นาทีชีวิต! บนถนนราชดำเนิน ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ร่วมกับจราจรกลาง และสน.ชนะสงคราม ช่วยทำคลอดฉุกเฉิน นำแม่และทารกส่งโรงพยาบาลปลอดภัย รอง ผบ.ตร.ชื่นชม สมเป็นผู้ทักษ์บนท้องถนนอย่างแท้จริง
วันนี้ (31 ม.ค.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศจร.ตร.) แสดงความชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกลาง ตำรวจจราจร สน.ชนะสงคราม และตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ที่ร่วมกันช่วยเหลือหญิงเจ็บครรภ์คลอดบุตรฉุกเฉินภายในรถยนต์ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง จนสามารถดูแลความปลอดภัยของแม่และทารก และนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 เวลาประมาณ 16.30 น. บริเวณถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร โดย จ.ส.ต.กฤษณชัย ศรีเจริญ ผบ.หมู่งานสายตรวจ 5 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจจราจร และ ส.ต.อ.ศุภชัย จุปะมัดถา ผบ.หมู่ (จร.) สน.ชนะสงคราม ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีหญิงคลอดบุตรภายในรถยนต์ จึงรีบเข้าไปตรวจสอบและให้การช่วยเหลือในทันที
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบว่าทารกได้คลอดออกมาแล้วจากครรภ์ ทารกมีลักษณะอาการในเบื้องต้นตรวจพบว่าร่างกายมีสีม่วงและทารกยังไม่ส่งเสียงร้อง จ.ส.ต.กฤษณชัย ได้ตัดสินใจใส่ถุงมือยางในทันที แล้วอุ้มทารกมาทำการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นตามหลักการที่ได้รับการฝึกอบรมมา ทำการกระตุ้นร่างกายทารกลำดับแรกด้วยการตบก้น และลูบหลังอย่างถูกวิธี จนทารกเริ่มส่งเสียงร้อง แสดงสัญญาณชีพเป็นปกติ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ต้องแข่งกับเวลา
จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ประสานกำลังตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ และกำลังตำรวจจราจร สน.ชนะสงคราม เข้าร่วมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมประสานรถพยาบาลและหน่วยกู้ชีพกู้ภัย เข้าช่วยเหลือ ก่อนนำแม่และทารกส่งโรงพยาบาลกลาง อย่างเร่งด่วน ซึ่งปัจจุบันนั้นทั้งแม่และเด็กปลอดภัยดีแล้ว
พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะ รอง ผอ.ศจร.ตร. กล่าวว่า เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมและการบูรณาการการทำงานของตำรวจจราจรและตำรวจพื้นที่ ที่ไม่เพียงปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจร แต่ยังสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้าน พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจร ศจร.ตร. ระบุว่า การตัดสินใจที่รวดเร็ว ความรู้ ทักษะ และการทำงานเป็นทีมของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยรักษาชีวิตของแม่และทารกไว้ได้อย่างปลอดภัย สะท้อนบทบาทของตำรวจจราจรในฐานะผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกสถานการณ์
เหตุการณ์นาทีชีวิตครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของการทำงานด้วยหัวใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ที่พร้อมก้าวข้ามขอบเขตหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือชีวิตประชาชนอย่างไม่ลังเล ความเสียสละ ความกล้าตัดสินใจ และความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อบทบาทของตำรวจ ในฐานะ “ผู้พิทักษ์ชีวิตบนท้องถนน” อย่างแท้จริง