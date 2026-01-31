รอง ผบ.ตร.ลงชายแดนใต้ กำชับคุมเข้มความปลอดภัยเลือกตั้ง ย้ำตำรวจเป็นกลาง ปกป้องประชาชนเต็มกำลัง

รอง ผบ.ตร.ลงพื้นที่ชายแดนใต้ ติดตามคดีเหตุรุนแรง กำชับเข้มรักษาความปลอดภัยเลือกตั้ง ย้ำตำรวจวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ดูแลประชาชน–เจ้าหน้าที่อย่างสูงสุด
วันนี้ (31 ม.ค.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ด้านความมั่นคง) ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่วนหน้า และผู้อำนวยการ ศูนย์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีความห่วงใยต่อการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชน ตลอดจนการดูแลความปลอดภัยการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จึงได้มอบหมายให้ลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์ กำชับแนวทางปฏิบัติ และตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลในพื้นที่ โดยมี พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการประจำสำนักงาน ผบ.ตร., พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม รองผู้บัญชาการประจำสำนักงาน ผบ.ตร. ร่วมคณะ
รอง ผบ.ตร.พร้อมด้วย พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ สร้างขวัญกำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา จ.ปัตตานี ณ สถานีตำรวจภูธรกะพ้อ, จุดตรวจลางา สถานีตำรวจภูธรมายอ และ สถานีตำรวจภูธรยะหริ่ง โดยได้มอบนโยบายและข้อห่วงใยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเน้นย้ำอย่าได้ประมาทต่อสถานการณ์
ทั้งนี้ เมื่อวานที่ผ่านมาได้ประชุมแนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้ง และกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ณ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9, พล.ต.ท.กฤษฎา แก้วจันดี ผู้บัญชาการประจำสำนักงาน ผบ.ตร., พล.ต.ต.วัลลพ จำนงค์อาษา รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9, พล.ต.ต.สันทัศน์ เชื้อพุฒตาล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี, พล.ต.ต. กองอรรถ สุวรรณขำ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา, พล.ต.ต.ประยงค์ โคตรสาขา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส, พล.ต.ต.ชุมพล ศักดิ์สุรีย์มงคล ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน จังหวัดชายแดนภาคใต้, พ.ต.อ.อภิชัย วารุณี ผู้กำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 และผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี และระบบทางไกลผ่านจอภาพ
พล.ต.อ.สำราญฯ กล่าวว่า ผบ.ตร.มีความห่วงใยเป็นพิเศษ จึงมอบหมายให้มาตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเหตุระเบิดปั๊มน้ำมัน 11 จุด เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2569 และการเตรียมความพร้อมในการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในการเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 79 หน่วยเลือกตั้ง และในวันเลือกตั้งจริง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 6,780 หน่วยเลือกตั้ง เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย โดยกำชับการรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การรักษาความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้ง และการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งได้เน้นย้ำเข้มงวดว่าตำรวจต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หารือร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัด อย่างใกล้ชิด ในการพิจารณาหน่วยเลือกตั้งที่มีความเสี่ยงต่อการรักษาความปลอดภัย และบูรณาการกับหน่วยงานความมั่นคง คือ ทหาร และฝ่ายปกครอง เพื่อวางมาตรการในการป้องกันการก่อเหตุในความไม่สงบโดยเฉพาะช่วงเลือกตั้ง สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่มีความเสี่ยงสูงขอให้ผู้บังคับการและผู้กำกับการ/หัวหน้าสถานีตำรวจ ลงรายละเอียดการปฏิบัติทางยุทธวิธีในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และจัดทำแผนรองรับการปฏิบัติอย่างรอบคอบ รัดกุม หากมีสิ่งใดที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะสนับสนุนการปฏิบัติได้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยสูงสุด ก็พร้อมที่จะดำเนินการอย่างเต็มกำลัง