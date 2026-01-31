ผวจ.นำพสกนิกรบำเพ็ญกุศล 100 วัน น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระพันปีหลวง ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 31 มกราคม 2569 ที่ห้องแก้วสารพัดนึก 2 วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล 100 วัน เพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยอำเภอคลองหลวง ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์ จัดขึ้น มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน อุบาสก อุบาสิกา และพสกนิกรอำเภอคลองหลวงกว่า 3,000 คน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
บรรยากาศรวมพลังแห่งความภักดี น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “พระพันปีหลวง” ภายในพิธีมี พระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมาราม เป็นประธานสงฆ์ โดยพระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป นำคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายและพระธรรมยาตราโครงการธรรมยาตรา ปีที่ 14 กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) รวมกว่า 2,000 รูป สวดพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ตลอดพิธีมีการถ่ายทอดสดผ่านสถานี GBN By DMC ให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้ร่วมพิธีพร้อมกัน ทั้งนี้ตลอดเดือนมกราคมที่ผ่านมา คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้ร่วมสร้างกุศลในโครงการธรรมยาตรา ณ อนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ทั้ง 7 แห่ง ใน 5 จังหวัด โดยการจัดพิธีครั้งนี้เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคมและกระทรวงมหาดไทย เพื่อเปิดโอกาสให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนต่อไป.