เร่งล่าโจรบุกเดี่ยวชิงทองหนัก 149 บาท เงินสด 1.7 แสน ร้านในห้างดังย่านคลองเตย

คนร้ายเป็นชายบุกเดี่ยวชักปืนจี้ชิงทรัพย์ร้านทองในห้างดังย่านคลองเตย กวาดทองคำหนัก 149 บาท เงินสดอีก 1.7 แสนบาทหลบหนี ตร.เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดติดตามตัวมาดำเนินคดี
วันนี้ (31 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 23.30 น. ของวันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ 191 ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกชิงทรัพย์ร้านทองในห้างดังแห่งหนึ่ง บริเวณสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ จึงไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พระโขนง
เบื้องต้นทราบว่าคนร้ายผู้ก่อเหตุเป็นชาย 1 ราย แต่งกายสวมเสื้อแขนยาวสีฟ้า นุ่งกางเกงขายาว ใส่หมวกแก๊ป ใช้อาวุธปืนก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทอง ได้ทรัพย์สินเป็นทองคำรูปพรรณน้ำหนักรวม 149 บาท มูลค่ากว่า 11 ล้านบาท และเงินสดประมาณ 170,000 บาท หลังก่อเหตุหลบหนีไม่ทราบเส้นทาง
เมื่อสอบถามพนักงานร้านทองดังกล่าว ให้ข้อมูลกับตำรวจว่า ขณะเก็บร้านอยู่ ได้มีชาย 1 คน เข้ามาภายในร้านและได้ราดน้ำมัน ก่อนนำอาวุธปืนขึ้นมาข่มขู่ให้นำทองรูปพรรณและทรัพย์สินมีค่าภายในร้านมาให้ จากนั้นเมื่อคนร้ายได้ทองรูปพรรณและทรัพย์สินก็หลบหนีไป จึงได้กดสัญญาณแจ้งภัย และแจ้งตำรวจเข้ามาตรวจสอบ
อย่างไรก็ตาม หลังเกิดเหตุ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. สั่งการให้ พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคำ ผบก.น.5 พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ ประดับไทย ผกก.สน.พระโขนง ชุดสืบสวนนครบาล กก.สส.บก.น.5 และชุดสืบสวน สน.พระโขนง เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุทันที ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติมและตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณดังกล่าว และเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี
นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวตรวจสอบภาพเคลื่อนไหวจากกล้องวงจรปิด พบว่ากล้องวงจรปิดสามารถจับภาพขณะเกิดเหตุ เวลา 23.35 น. คนร้ายได้แต่งกายมิดชิด สวมเสื้อแขนยาวสีดำ มีลายขวางบริเวณช่วงแขนสองข้าง และลายกากบาทด้านหลัง สวมกางเกงขายาวสีดำ สวมถุงมือสีน้ำเงินทั้งสองข้าง และสวมหมวกปีกกว้างสีน้ำตาล ปกปิดใบหน้า พร้อมกระเป๋าสะพายข้างสีดำ 1 ใบ ก่อนทำทีเดินมาดูลาดเลาบริเวณหน้าร้าน และมุดสไลด์เข้ามาจากประตูเหล็กดัดของร้านที่เปิดเหลือไว้เพียงเล็กน้อย
จากนั้นคนร้ายได้ชูกระบอกปืนขึ้นขู่พนักงานร้านทอง และหยิบกระเป๋าสีน้ำเงิน 1 ใบ ที่อยู่ในกระเป๋าสะพายข้างสีดำออกมาให้พนักงาน และในระหว่างนั้นก็นำขวดที่มันบรรจุน้ำ ซึ่งคาดว่าเป็นน้ำมันราดเข้าไปในร้าน พร้อมชักอาวุธปืนขึ้นมาข่มขู่พนักงานภายในร้านไปด้วย ต่อมาพนักงานจึงหยิบทองที่อยู่ในถาดมาวางให้คนร้าย ซึ่งคนร้ายก็กวาดไปทั้งหมด 3 ถาด น้ำหนักประมาณ 149 บาท พร้อมกับเงินสด จำนวน 170,000 บาท ด้วยความใจเย็น ก่อนที่จะมุดสไลด์ออกจากร้านเพื่อหลบหนี โดยใช้เวลาในการก่อเหตุทั้งหมดเพียงแค่ไม่ถึง 2 นาที
ด้านพล.ต.ต.วิทวัฒน์ เปิดเผยว่า เหตุการณ์คนร้ายชิงทรัพย์ร้านทองภายในห้างสรรพสินค้า ย่านสุขุมวิท 50 เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 23.30 น. จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่า คนร้ายเป็นชายแต่งกายมิดชิด ปกปิดใบหน้า บุกเข้ามาในร้านพร้อมใช้อาวุธปืนข่มขู่พนักงานร้าน พร้อมราดน้ำมันเข้ามาภายในร้าน ส่วนอาวุธปืนขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นอาวุธปืนจริงหรือปืนปลอม
พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ระบุอีกว่า ช่วงเวลาเกิดเหตุ ห้างและร้านทองปิดทำการแล้ว พนักงานได้อยู่ระหว่างการนำทองออกมาตรวจสอบ ซึ่งตอนนั้นประตูร้านปิดไม่สนิท ทำให้คนร้ายอาศัยจังหวะดังกล่าว ก่อเหตุมุดเข้ามาภายในร้านและก่อเหตุ หลังก่อเหตุคนร้ายได้หลบหนีออกจากห้างไปทันที โดยขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆ เพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไป