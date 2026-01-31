กรมประมงชวนร่วมประกวดวาดภาพปลานิลชิงถ้วยพระราชทานฯ ในงาน “60 ปี ปลานิลพระราชทานเพื่อปวงชนชาวไทย”

กรมประมงชวนร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา และสมาคมปลานิลไทย เชิญชวนเยาวชน-ประชาชนชาวไทยร่วมประกวดวาดภาพปลานิลชิงถ้วยพระราชทานฯ ในงาน “60 ปี ปลานิลพระราชทานเพื่อปวงชนชาวไทย”
นางฐิติพร หลาวประเสริฐ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี แห่งการพระราชทานปลานิล โอกาสนี้ กรมประมง จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิลของพ่อ” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ร่วมถ่ายทอดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชดำริ ต่อยอดคุณค่าของ “ปลานิลพระราชทาน” ผ่านผลงานศิลปะอันสร้างสรรค์ และการประกวดปลานิลขนาดยักษ์ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลานิลในการแสดงศักยภาพ รวมถึงยกระดับการเพาะเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์ให้มีความเข้มแข็ง และเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้งาน เฉลิมพระเกียรติ “60 ปี ปลานิลพระราชทานเพื่อปวงชนชาวไทย” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเงินรางวัลอีกมากมาย
นางฐิติพร กล่าวต่อว่า สำหรับการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3), ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6), ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3), ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. (ม.4 – ม.6) และระดับประชาชนทั่วไป (อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป) โดยรางวัลการประกวดในแต่ละระดับ ประกอบด้วย
- รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 10,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเงินรางวัล 5,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่จากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเงินรางวัล 3,000 บาท
- รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล รับประกาศนียบัตรจากกรมประมง และเงินรางวัล 2,000 บาท
นางฐิติพร กล่าวอีกว่า ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดผ่านทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองว่า ประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในงาน “60 ปี ปลานิลพระราชทานเพื่อปวงชนชาวไทย” ภายใต้หัวข้อ “มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิลของพ่อ” ส่งถึง กรมประมง สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 พร้อมติดใบสมัครหลังภาพผลงาน โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1– 20 กุมภาพันธ์ 2569 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569) และประกาศผลในวันที่ 3 มีนาคม 2569 ผ่านทางเว็บไซต์กรมประมง https://www4.fisheries.go.th และ Facebook Fanpage กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง เบอร์โทรศัพท์ 0 2579 8975
และสำหรับการประกวดปลานิลยักษ์ มีกติกา ดังนี้
1. ต้องเป็นเกษตรไทย เลี้ยงปลาด้วยบ่อดิน หรือกระชังในประเทศไทยเท่านั้น
2. ปลานิลต้องมีน้ำหนักมากกว่า 6 กิโลกรัม
3. สามารถนำปลาขึ้นมาชั่งน้ำหนักให้เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลได้
นางฐิติพร กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้การคัดเลือกผู้ชนะ ทางสมาคมปลานิลไทย จะเดินทางไปชั่งน้ำหนักปลาด้วยตนเอง ณ บ่อ หรือกระชัง ของผู้เข้าประกวด เพื่อทำการตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลสำหรับใช้ในการประกวดปลานิลยักษ์ โดยปลานิลที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีชีวิตอยู่จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2569 สำหรับรางวัลผู้ชนะเลิศ จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท ซึ่งปลานิลที่ชนะเลิศ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมปลานิลไทย และจะนำไปจัดแสดงภายในงาน “60 ปี ปลานิลพระราชทานเพื่อปวงชนชาวไทย” ระหว่างวันที่ 13–17 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ จังหวัดปทุมธานี
อธิบดีกรมประมง กล่าวทิ้งท้ายว่าสำหรับเกษตรกรไทยผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดปลานิลยักษ์ สามารถสแกน QR CODE เพื่อกรอกรายละเอียดการสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 โดยจะประกาศผลผ่านทาง Facebook Fanpage สมาคมปลานิลไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอาคม เบอร์โทรศัพท์ 08 4440 4455
จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกเพศทุกวัย รวมถึงเกษตรกรไทย ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพระบายสี และประกวดปลานิลขนาดยักษ์ โดยผลงานของผู้ที่ชนะการประกวดทั้ง 2 ประเภท จะนำมาจัดแสดงภายในงาน “60 ปี ปลานิลพระราชทานเพื่อปวงชนชาวไทย” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–17 มีนาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อถ่ายทอดพลังแห่งความภาคภูมิใจ และตอกย้ำความสำคัญของปลานิลของพ่อที่หล่อเลี้ยงสังคมไทยอย่างยั่งยืน