ทลายโกดังซุกบุหรี่ไฟฟ้า รวบแอดมิน-คนดูแล ยึดของกลางมูลค่ากว่า 30 ล้าน

ตำรวจนครบาลสนธิกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพัก 2 จุด ในกรุงเทพฯ ใช้เป็นโกดังซุกซ่อนบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนมาก พร้อมจับกุมแอดมิน-คนดูแล ยึดขอฝกลางรวมกว่า 30 ล้านบาท
วันนี้ (30 ม.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. พล.ต.ต.กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ ผบก.น.4 พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.2 พ.ต.อ.พงศ์จักร จักษุรักษ์ รอง ผบก.น.4 พ.ต.อ.จักรพันธ์ โอสถากันต์ ผกก.สส.2 บก.สส.บช.น. พ.ต.อ.สัญญา อุบลวิรัตนา ผกก.สน.บึงกุ่ม พ.ต.ท.ฐิติวุธ ร่อนแก้ว รอง ผกก.ป.สน.บึงกุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่สืบสวนนครบาล ร่วมกันแถลงผลจับกุมเครือข่ายลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าไอคอส พร้อมของกลาง เครื่องสูบไอคอส ไอลูม่า (IQOS ILUMAi) และไส้มวนบุหรี่ ยี่ห้อ TEREA บรรจุในลังจำนวนมาก รวมมูลค่าของกลางทั้งสิ้น กว่า 30 ล้านบาท โดยเข้าตรวจยึดได้จากบ้านเลขที่ 10 ซอยนวมินทร์ 74 แยก 3-8-2 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม. ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวสูง 2 ชั้นในรั้วรอบขอบชิด พร้อมจับกุมผู้ต้องหา รวม 3 ราย ทำหน้าที่แอดมิน-ดูแลของกลางดังกล่าว
พล.ต.ท.สยาม ผบช.น. กล่าวว่า การเข้าตรวจค้นในครั้งนี้ เป็นการขยายผลการจับกุมของ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลร่วมกับ ตำรวจนครบาล 2 ตำรวจนครบาล 4 ที่ร่วมกันสืบสวนสอบสวน และขยายผลมาจากกรณีที่มีการจับกุมบุหรี่ไฟฟ้าที่คอนโดฯ ย่านพระราม 3 เมื่อวันที่ 27 มกราคม จนมาพบสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นที่เก็บบุหรี่ไอคอส โดยจุดนี้ตรวจพบเครื่องบุหรี่ไอคอส จำนวนประมาณ 500 เครื่อง ตัวมวนบุหรี่ไอคอส ประมาณ 4,300 คอตตอน หรือ 8 แสนชิ้น มูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการขยายผลต่อ จนพบแหล่งเก็บย่านลาดกระบังที่เป็นเจ้าของเดียวกัน ซุกซ่อนไว้อีกจำนวนมาก ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจนับของกลาง
ในส่วนของผู้ต้องหาที่ทำการจับกุมได้ที่บ้านหลังนี้ มีอยู่ 2 คน คนหนึ่งทำหน้าที่เป็น Admin คอยรับลูกค้า ส่วนอีกคนทำหน้าที่นำสินค้าไปส่งตามจุดต่างๆ รวมถึงส่งทางบริษัทขนส่งเอกชน ซึ่งบางรายมีการสั่งตั้งแต่ 30 ชิ้นไปจนถึง 200 ชิ้น ทั้งนี้การตรวจสอบภายในบ้านยังพบกล่องเปล่าขายไปแล้วอีกเป็นจำนวนมาก ตัวผู้ต้องหาเองก็ยอมรับว่าทำมาแล้วประมาณ 2 ปี โดยได้ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท หลังจากนี้จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนจับกุมผู้ที่ร่วมขบวนการต่อเนื่องจากต่างผู้ต้องหา
ต่อมา พล.ต.ต.โชติวัฒน์ ผบก.สส.บช.น.พร้อมด้วย พ.ต.อ.ฤทธี ปานดำ รอง ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.อรรถพล มีเสียง รอง ผบก.น.3 พ.ต.อ.อรรชวศิษฏ์ ศรีบุณยมานนทน์ ผกก.สส.3 บก.สส.บช.น. และนายสุเมธ ฤทธิ์เจริญ ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต พ.ต.อ.สมคิด ประเชิญสุข ผกก.สน.ลาดกระบัง พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนครบาล กรมสรรพสามิต และสน.ลาดกระบัง ร่วมกันนำตัวผู้ต้องหาพาเข้าตรวจค้นจุดที่ 2 บ้านเลขที่ 6 ซอยพัฒนาชนบท 4 แยก 15 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม. ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว สูง 2 ชั้น ปลูกในรั้วรอบขอบชิด
จากการตรวจสอบบริเวณภายในห้องชั้นล่างด้านหลัง พบลังจำนวนมาก ภายในบรรจุตัวยาบุหรี่ไอคอส ยี่ห้อ TEREA รวมกว่า 200 ลัง กว่า 1 แสนชิ้น มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท จึงยึดทั้งหมดไว้เป็นของกลาง
พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เปิดเผยว่า จุดนี้เป็นในส่วนของที่เก็บตัวยาบุหรี่ไอคอส ซึ่งร่วมเข้าตรวจค้นกับสรรพสามิต เบื้องต้นพบจำนวนกว่า 200 ลัง มูลค่าประมาณ 20 ล้านบาท จับกุมผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก 1 คน จากการสอบถามเบื้องต้นน่าจะมีการนำเข้ามาทางเรือ และไม่ผ่านศุลกากร ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่จับย่านพระราม 3 โดยจุดนี้จะเป็นหัวจ่ายรับจากต้นทางมาเก็บแล้วส่งต่อไปที่นวมินทร์ 74 เพื่อกระจายสินค้า และไม่น่าจะมีแค่นี้ จะต้องทำการสืบสวนสอบสวนต่อ
ด้าน นายสุเมธ ฤทธิ์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต ระบุว่า ในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.สรรพามิต 2560 ผู้ใดมีไว้ซึ่งสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษี ก็จะมีโทษปรับ ส่วนผู้ที่ขายมีโทษปรับ 5-15 เท่า จากราคาภาษีสำหรับจุดนี้ก็จะมีอัตราภาษีจะอยู่ประมาณ 6,280,000 บาท คูณด้วยค่าปรับ 5-15 เท่า ทั้งนี้สินค้าจำพวกนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ไม่อนุญาตให้นำเข้า จึงต้องประสานไปยังกรมศุลกากรเพื่อขยายผลหาผู้ประกอบการหรือเจ้าของมาดำเนินคดีต่อไป