กทม. ร่วมกับ สมศ. ยกระดับสู่พันธมิตรทางการศึกษา พัฒนาแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษากรุงเทพมหานคร

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 30 ม.ค. นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ในฐานะผู้แทนกรุงเทพมหานคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาแนวทางการประเมิน คุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร กับ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ทีมงานผู้บริหารสำนักการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนส่วนราชการในสังกัด ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า
นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวว่า "กรุงเทพมหานครมีนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนให้สถานศึกษาในสังกัดทั้ง 437 แห่ง ได้สร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของแต่ละโรงเรียนได้ตามบริบท ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านบริหารจัดการ เพื่อเป็นเครื่องมือและกลไกในการพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและท้องถิ่น ดังนั้นการร่วมมือกับ สมศ. ในครั้งนี้ จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนเจตนารมณ์ของ กทม. ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1) การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ กรุงเทพมหานครมุ่งพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน (IQA) ให้เป็นระบบดิจิทัล เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ สมศ. อย่างเป็นระบบ สามารถนำผลการวิเคราะห์ไปใช้พัฒนาการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างตรงจุด รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 2) การใช้ผลการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ นำข้อมูลจากการประเมินคุณภาพมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยปิดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง และเสริมสร้างระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง เป็นกลไกสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ แนวทางการประเมินจะสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา โดยเน้นกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) ซึ่งช่วยลดภาระด้านเอกสารและความซ้ำซ้อนในกระบวนการประเมินของครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) การสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อยอดผลการประเมินสู่การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว"
การลงนามในครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลด้านการศึกษา โดยพัฒนาระบบข้อมูลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ให้เป็นดิจิทัลและเชื่อมโยงเป็นฐานเดียวกันแนวทางนี้จะช่วยลดความซ้ำซ้อนของเอกสาร ลดภาระงานครูผู้สอน และทำให้ข้อมูลจากการจัดการเรียนรู้จริงถูกนำไปใช้พัฒนาสถานศึกษาได้อย่างตรงจุด โดยข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ร่วมกันยังช่วยสะท้อนจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา ส่งผลให้การประกันคุณภาพกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในสังกัด กทม. อย่างยั่งยืน พร้อมมุ่งเน้นให้การประกันคุณภาพสะท้อน “ตัวตนจริงของสถานศึกษาในสังกัด กทม.” โดยเคารพความแตกต่างและความพร้อมของแต่ละแห่ง โดยความร่วมมือกับ สมศ. ในฐานะ “ภาคีทางวิชาการ” ที่เข้ามาช่วยวิเคราะห์ เติมเต็ม และร่วมออกแบบระบบประกันคุณภาพที่ยืดหยุ่น ทันสมัย และตอบโจทย์การพัฒนาสถานศึกษาในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) อย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่คุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืนต่อไป.