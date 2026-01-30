ตร.–ป.ป.ส.–ศุลกากร ผนึกกำลังสกัดสารตั้งต้น ยึดเคมีภัณฑ์กว่า 900 ตัน ป้องกันผลิตยาบ้ากว่า 950 ล้านเม็ด

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมบูรณาการทุกหน่วยงาน สกัดต้นทางสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ยึดกว่า 900 ตัน ป้องกันผลิตยาบ้า 900 ล้านเม็ด ก่อนถึงมือขบวนการผลิตยาเสพติด
วันนี้ (30 ม.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วย ผบ.ตร.ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศอ.ปส.ตร.) ร่วมกับ นายคณิศร ภาพีรนนท์ ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ อธิบดีกรมศุลกากร, นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม, นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา , พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด พร้อมด้วยหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล, ตำรวจภูธรภาค 1–9, กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง, กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการควบคุม ตรวจสอบ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรอง ในการป้องกันการลักลอบนำสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ไปใช้ในการผลิต ยาเสพติด
โดยในห้วงปีงบประมาณ 2568 ที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีผลการสกัดกั้น และปราบปรามสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ จำนวนรวม 5 รายงาน ตรวจยึดสารเคมีได้หลายชนิด เช่น Toluene ปริมาณ 317.09 ตัน, Acetone 352.58 ตัน, Hydrobromic Acid 97.2 ตัน, Methylamine 169.56 ตัน, Methyl Ethyl Ketone 1 ตัน เป็นต้น โดยเฉพาะ Toluene และ Acetone ซึ่งหากไปถึงมือขบวนการผลิตยาเสพติดเชื่อว่าสามารถใช้ผลิตยาบ้าได้กว่า 950 ล้านเม็ด
ที่ประชุมได้มีแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้
1. ปรับปรุงรายการบัญชีสารเคมีที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมสารที่อาจจะนำไปผลิตยาเสพติด
2. บูรณาการร่วมทุกหน่วยงานในการติดตามการขนส่งสารเคมีภัณฑ์ที่เข้าข่ายฯ ร่วมตรวจสอบสถานประกอบการ โรงงาน โกดัง อย่างจริงจัง
3. กำหนดมาตรการนำเข้า นำผ่านสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการควบคุม
4. กำหนดมาตรการส่งออก และการควบคุมเป็นกรณีพิเศษในส่วนของพื้นที่ชายแดน เช่น พื้นที่ จ.ตาก จ.เชียงราย จ.กาญจนบุรี เป็นต้น
5. พัฒนาระบบระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการนำเข้า นำผ่าน การส่งออก และการเคลื่อนย้ายสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ไปยังพื้นที่ชายแดน
6. ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย ครอบคลุมชนิดและประเภทของสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมถึงอัตราโทษสำหรับความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือทั้งด้านข่าวกรอง และการปฏิบัติการ เพื่อสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิตยาเสพติด ซึ่งหากสามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้ปริมาณยาเสพติดที่ลำเลียงเข้าสู่ประเทศไทยลดลงอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดได้ที่สายด่วน 191, 1599 หรือสถานีตำรวจใกล้บ้าน เพื่อร่วมกันปกป้องลูกหลานของชาติให้ห่างไกลจาก “ยานรก” และร่วมสร้างสังคมที่ปลอดภัย มั่นคง และอนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทยอย่างแท้จริง