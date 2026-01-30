"บิ๊กเต่า" ยิ้ม! ปัดตอบมีปรมาณูลูกใหญ่กว่าคดีสินบนทองหรือไม่-แนะ"โจ๊ก"ทำบุญไหว้พระเยอะ ๆ

"บิ๊กเต่า" ส่งหนังสือถึงอัยการสูงสุด-ประธานวุฒิสภา- ป.ป.ช.หารือข้อกฎหมายคดีติดสินบนทองคำแท่ง ยันดำเนินการรัดกุมไม่ประมาท หากพลาดถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้ อมยิ้ม!ไม่รู้มีปรมาณูลูกใหญ่กว่าคดีทองอีกหรือไม่ แนะ"บิ๊กโจ๊ก" ไหว้พระทำบุญเยอะ ๆ
วันนี้ ( 30 ม.ค. ) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก.กล่าวถึง กรณี นายสัญญาภัชระ สามารถ ทนายความของ พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีต รอง ผบ.ตร.ให้สัมภาษณ์หลังจากเดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ให้พิจารณาคดีติดสินบนทองคำ พร้อมขอให้นายกรัฐมนตรีส่งเรื่องนี้ไปให้คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัย เพื่อยุติความสับสนทางกฎหมายและกำหนดบรรทัดฐานในการดำเนินคดีนี้ว่า หลังจาก ป.ป.ช. ส่งสำนวนกลับคืนมาให้พนักงานสอบสวน เบื้องต้นจากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสอบสวนสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ยืนยันเราได้ทำทุกอย่างไปตามระเบียบข้อกฎหมาย และมั่นใจในเรื่องที่ดำเนินการมา สิ่งที่ยืนหยัดได้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม นั่นก็คือ 1.การที่ไปขออนุมัติหมายค้นศาล หลังจากได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วศาลก็ออกหมายค้นให้ 11 จุด 2.การที่ ป.ป.ช. รับสำนวนจากเราไป และส่งมาตามมาตรา 61 วรรค 2 เป็นเครื่องยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วว่าเรามีอำนาจในการสอบสวนคดีนี้ตาม ป.วิอาญา
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่าดังนั้นเมื่อส่งคดีมาแล้ว ก็ได้ประชุมคณะกรรมการสอบสวน ตอนนี้อยู่ระหว่างร่างหนังสือถึงอัยการสูงสุดในการหารือข้อกฎหมาย ร่างหนังสือถึงประธานวุฒิสภา และร่างหนังสือถึง ป.ป.ช. เพื่อสอบถามเรื่องต่าง ๆ ในการดำเนินการตามขั้นตอน และเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการส่งสำนวนคดี รวมทั้งร่างหนังสือก็จะต้องมีการสอบถามในหัวข้อเรื่องของสำนวนคดีว่าจะสามารถแยกสำนวนคดีได้หรือรวมเป็นคดีเดียวกันไปเลย
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวต่อว่าส่วนระยะเวลามันจะทำให้สำนวนล่าช้า จนทำให้คดีมีผลเป็นลบหรือไม่นั้นจะต้องไปศึกษาก่อน แต่ยืนยันว่าขณะนี้ยังอยู่ในกรอบเวลา ส่วนกรรมการ ป.ป.ช. ตรงนั้น เป็นเรื่องของวุฒิสภาที่จะส่งไปให้ประธานศาลฎีกา ตั้งคณะกรรมการ 7 คน เพื่อพิจารณาไต่สวนเรื่องนี้ ซึ่งจะดำเนินการอย่างไร ก็เป็นเรื่องอำนาจหน้าที่ไปตามขั้นตอน เพื่อไม่ให้ชุดสืบสวนเกิดความผิดพลาด ตอนนี้เรากำลังพักเรื่องไว้ และยังไม่มีการสอบสวนใด ๆ เพิ่มเติม
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวอีกว่า มั่นใจกับการดำเนินการทุกอย่าง แต่แค่ต้องการความชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด ยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นการดำเนินการของทุกขั้นตอนต้องรัดกุมและไม่ประมาท ถ้าทำผิดพลาดจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้ และต้องการทำให้ถูกต้องตามกฏหมาย ตำรวจเองไม่ได้หวั่นว่าจะตกม้าตายหรือทำผิดกฎหมายตามที่ทนายความตั้งข้อสังเกต และขอให้มันไปจบที่ศาลสถิตย์ยุติธรรม
"ส่วนที่ทนายความบิ๊กโจ๊กระบุว่าตำรวจมีอำนาจหน้าที่เพียงแค่ลงบันทึกประจำวันนั้นเป็นสิทธิของเขา ทนายจะสังเกตอย่างไร หรือจะทำอย่างไร แต่พวกเรายืนยันว่าเราต้องทำตามกฎหมาย มั่นใจว่าพนักงานสอบสวนเราไม่พลาดเรื่องนี้ แต่มันเป็นเรื่องใหม่ ดังนั้นความชัดเจนจะต้องมีและถ้าเราทำไป เราก็ยอมรับทุกอย่างอยู่แล้ว เราก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายของเรา ทนายก็มีข้อสังเกตของทนายไป เราจึงจำเป็นที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของวิธีการที่ระเบียบกฎหมายไม่มีกลั่นแกล้ง ไม่มีบิดพลิ้ว ต้องทำอย่างละเอียดรอบคอบ และไม่มีเจตนาดึงสำนวน" รอง ผบช.ก.กล่าว
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวด้วยว่า เรากลัดกระดุมทุกเม็ด ตั้งแต่เม็ดแรกจนถึงเม็ดสุดท้าย แต่ทุกอย่างต้องทำด้วยความละเอียดรอบคอบ ส่วนจะนานแค่ไหนที่เราจะพิจารณา เป็นเรื่องพนักงานสอบสวน ขอสงวนไว้ก่อน แต่เชื่อว่าอีกไม่นาน
เมื่อถามว่าท่าทีของบิ๊กโจ๊กตอนนี้ มองอย่างไร พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า ก็ไม่รู้ว่าท่านหายไปไหน ส่วนเรื่องการหลบหนีก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะเป็นเรื่องของหมายแดง เราสามารถตามกลับมาดำเนินคดีได้
เมื่อถามว่าจะมีปรมาณูลูกใหญ่กว่าเรื่องทองอีกหรือไม่ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ อมยิ้ม ก่อนตอบว่า "ยังไม่รู้ แต่ขอเป็นกำลังใจให้ท่านโจ๊ก ขอให้ไปไหว้พระทำบุญเยอะ ๆ พวกเราเป็นตำรวจ เราบังคับใช้กฎหมายทุกคนอย่างเท่าเทียม กัน ไม่ได้ไปรังแกข่มแหงใคร อย่างน้อยเราเป็นพี่น้องที่เดินคลานตามกันมาจากโรงเรียนายร้อยตำรวจสามพราน ผลกรรมและการกระทำต่าง ๆ เชื่อว่า บาปกรรมมีจริง เพราะฉะนั้นการกระทำทุกอย่าง เป็นไปตามกฎแห่งกรรม ไม่มีการกลั่นแกล้ง เราทำตามนโยบายของตำรวจสอบสวนกลาง ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้