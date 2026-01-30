ผบ.ตร.เยี่ยมให้กำลังใจตชด.แนวหน้าบาดเจ็บเหตุปะทะชายแดน ย้ำดูแลเต็มที่ ต่อเนื่อง

ผบ.ตร. เยี่ยมให้กำลังใจ ตชด. ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ย้ำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดูแลเต็มที่และต่อเนื่อง
วันนี้ (30 ม.ค.) เมื่อเวลา 10.30 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พร้อมด้วย นางกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เดินทางไปเยี่ยม ด.ต.อุดม อ้วนผุย ผบ.หมู่ กก.ตชด.22 ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ณ ฐานปฏิบัติการต้นไทร จ.ศรีสะเกษ โดนสะเก็ดระเบิดเข้าบริเวณศีรษะ ขณะนี้ยังคงรักษาตัว ณ ห้องไอซียู โรงพยาบาลตำรวจ
ผบ.ตร. ได้พูดคุยให้กำลังใจกับครอบครัวของ ด.ต.อุดม ระบุว่า ขอให้ไม่ต้องเป็นห่วง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะดูแลสิทธิและสวัสดิการอย่างเต็มที่ ไม่มีอะไรที่ตนในฐานะ ผบ.ตร. จะทำไม่ได้ ในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาที่เสียสละเพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน จะไม่มีวันปล่อยให้ทุกคนเดียวดาย เพราะ “เราเป็นครอบครัวเดียวกัน” รวมถึงแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลตำรวจ ก็จะดูแลให้การรักษาอย่างเต็มที่เช่นกัน
พร้อมกันนี้ ผบ.ตร.และนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับทางครอบครัวของ ด.ต.อุดมฯ เพื่อใช้ในการดูแลครอบครัวในเบื้องต้นด้วย