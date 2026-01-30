เซลล์สาวร้อง ป.ถูกกลุ่มชายฉกรรจ์อุ้มปล้นกลางปั๊มกระบี่ ฉุนยกเลิกสัญญาซื้อรถเน่า

ทนายรณณรงค์"พาเซลล์สาวร้องกองปราบ ถูกกลุ่มชายฉกรรจ์อุ้มปล้นเงินกลางปั๊มกระบี่ ฉุนยกเลิกสัญญาซื้อรถกระบะเน่า แจ้งโรงพักอ่าวลึกคดีไม่คืบ อ้างนายตำรวจระดับ "รอง" อยู่เบื้องหลัง ส่งชายหัวเกรียนคุกคาม
วันนี้ (30 ม.ค.) นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม พา น.ส.บี (นามสมมติ) อายุ 37 ปี เซลล์ขายรถมือสอง เดินทางเข้าพบ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป. เพื่อร้องขอความเป็นธรรมและขอความคุ้มครอง หลังถูกกลุ่มชายฉกรรจ์พยายามอุ้มขึ้นรถและชิงเงินสดกว่า 1.2 แสนบาท เหตุเกิดในพื้นที่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ แต่คดีกลับไม่มีความคืบหน้าและพบพิรุธในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่
น.ส.บี ผู้เสียหาย เปิดเผยว่า ได้ติดต่อซื้อขายรถกระบะผ่านคนรู้จักในราคา 2.5 แสนบาท และได้ส่งมอบเงินบางส่วนให้คู่กรณีไปแล้ว แต่ในวันนัดส่งมอบรถ ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งใน อ.อ่าวลึก เมื่อตรวจสอบเล่มทะเบียนพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับสภาพรถหลายจุด จึงขอยกเลิกสัญญา ทำให้กลุ่มชายฉกรรจ์ที่นำรถมาส่งเกิดความไม่พอใจ เข้าล็อกคอและพยายามฉุดกระชากตนขึ้นรถเก๋งอีกคันหนึ่ง ตนพยายามต่อสู้ขัดขืนจนหลุดรอดมาขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีได้ทัน ส่วนกลุ่มคนร้ายได้ขับรถหนีไปพร้อมกับกระเป๋าของตนที่มีเงินสด 120,000 บาท และโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง
น.ส.บี กล่าวต่อว่า หลังเกิดเหตุได้เข้าแจ้งความที่ สภ.อ่าวลึก ต่อมาคู่กรณีได้นำทรัพย์สินมาคืนผ่านตำรวจ แต่ปรากฏว่าเงินสด 120,000 บาท กลับเหลือเพียง 40,000 บาท โดยตำรวจอ้างคำให้การคู่กรณีว่าผู้เสียหาย "ลืมไว้ในรถเอง" นอกจากนี้ เมื่อตนขอดูสำนวนหรือภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อยืนยันตัวใบหน้าคนร้าย กลับถูกปฏิเสธโดยอ้างว่ากล้องเสียส่งซ่อม และให้เพียงสำเนาบันทึกประจำวันเท่านั้น
"หนูไม่มั่นใจการทำงานของตำรวจในพื้นที่เลย เพราะมีการส่งข้อความแชตมาข่มขู่ อ้างชื่อนายตำรวจระดับ 'รอง' ที่มีอิทธิพลว่าเป็นคนอยู่เบื้องหลัง แถมตอนอยู่ที่สนามบินยังถูกชายตัดผมเกรียนคล้ายตำรวจนอกเครื่องแบบเดินตามคุกคามจนรู้สึกไม่ปลอดภัย" น.ส.บี กล่าว
ด้านทนายรณณรงค์ กล่าวว่า การพาผู้เสียหายมาร้องที่กองปราบครั้งนี้ เพื่อต้องการให้ตำรวจส่วนกลางลงไปตรวจสอบสำนวนคดีของ สภ.อ่าวลึก และติดตามตัวกลุ่มชายฉกรรจ์มาดำเนินคดี รวมถึงตรวจสอบว่ามีข้าราชการตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการรถผิดกฎหมายหรือการรีดไถทรัพย์ครั้งนี้หรือไม่
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนกองปราบปรามได้สอบปากคำผู้เสียหายอย่างละเอียดไว้และเตรียมประสานงานไปยังท้องที่เกิดเหตุเพื่อเร่งรัดคดีและตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป