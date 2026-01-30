บุกร้านแบตเตอรี่ย่านดอนเมือง เปิดบังหน้าฟอกเงินเว็บพนัน ยึดเงิน 3.8 ล้าน

ตร.ไซเบอร์บุกนำหมายศาลเข้าค้นร้านอบตเตอรี่ย่านดอนเมือง หลังขยายผลสืบทราบใช้เป็นฐานฟอกเงินเว็บพนัน จับผู้ต้องหาได้ 2 ราย ยึดเงินสด 3.8 ล้านบาท
วันนี้ (30 ม.ค.) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตรผบช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ ผบก.สอท.4 พ.ต.อ.ศุภกร ธัญญกรรม รอง ผบก.สอท.4 พ.ต.อ.อนุชา ศรีสำโรง ผกก.2 บก.สอท.4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.สอท.4 เข้าตรวจสอบเกี่ยวกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ พบการโพสต์ชักชวนให้เล่นการพนันออนไลน์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สอท.4 จึงนำหมายค้นศาลอาญา ที่ 81/2569 ลงวันที่ 28 ม.ค.2569 เข้าตรวจค้นร้านแบตเตอรี่รถยนต์แห่งหนึ่ง แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. จับกุมตัว นายศักดิ์สิทธิ์ หรือป้าง อายุ 31 ปี และ นายภานุพงศ์ หรือเต้ย อายุ 32 ปี พร้อมของกลางบัญชีธนาคาร บัตร ATM 5 ใบ เงินสด 3,800,000 บาท เครื่องนับเงินอัตโนมัติ ตู้เซฟ และมือถือสำหรับใช้ติดต่อเรื่องเว็บพนัน 3 เครื่อง
สืบเนื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.สอท.4 สืบสวนจับกุมผู้ต้องหาที่โพสต์โฆษณาให้เล่นการพนันออนไลน์ เว็บไซต์หนึ่งซึ่งถูกดำเนินคดีแล้ว ได้นำมาข้อมูลมาสืบสวนขยายผล จนพบเส้นทางการเงินจากเว็บพนันที่ถูกโอนเข้าบัญชีม้า โดยมีชายต้องสงสัยรายหนึ่ง ทำหน้าที่กดเงินสดเพื่อโยกเงินจากบัญชีม้าบุคคลไปยังบัญชีม้านิติบุคคล และยังพบว่าเว็บไซต์พนันออนไลน์ดังกล่าว เปิดให้บริการมาแล้วประมาณ 2 ปีเศษ มียอดเงินหมุนเวียนกว่า 200 ล้านบาทต่อปี
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสืบทราบว่า เส้นทางการเงินจากเว็บพนันถูกโอนเข้าบัญชีม้า เส้นทางการเงิน ร้านขายแบตเตอร์รี่รถยนต์ในเขตพื้นที่ดอนเมือง โดยมีชายต้องสงสัย ทำหน้าที่กดเงินสดเพื่อโยกเงินผ่านบัญชีจากม้ารายนึงไปยังบัญชีม้านิติบุคคล
โดยเจ้าหน้าที่สืบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายค้นจากศาลอาญา เข้าค้นร้านดังกล่าวเปิดให้บริการเป็นร้านขายแบตเตอรี่รถยนต์ และให้บริการเปลี่ยนแบตฯ 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการตบตาเจ้าหน้าที่ตรวจค้นพบโทรศัพท์สำหรับใช้ติดต่อเรื่องเว็บพนัน 3 เครื่อง บัตร ตู้เซฟ เครื่องนับเงินอัตโนมัติ และเงินสดกว่า 3.8 ล้านบาท
จากการสอบสวน นายศักดิ์สิทธิ์ ให้การยอมรับว่า ตนทำหน้าที่เกี่ยวกับระบบการเงินของเว็บพนันดังกล่าวตามคำสั่งของบอส โดยตนมีหน้าที่คอยติดต่อพูดคุยกับแอดมินเว็บพนัน และส่งสลิป การโอนเงิน-รับโอนเงิน เพื่อเทียบกับระบบบัญชีของเว็บในการทำธุรกรรมทั้งหมดว่าตรงกับยอดเงินตามสลิปหรือไม่ โดยได้ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
ส่วน นายภานุพงศ์ ให้การยอมรับว่า ตนเองเป็นเสมียรของร้านแบตเตอร์รี่ ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีหลังบ้านให้เว็บพนันดังกล่าว โดยตนจะทำหน้าที่รวบรวมเงินที่ได้จากเว็บพนันออนไลน์ แล้วนำเงินสดบางส่วนฝากเข้าตู้ ATM เพื่อโอนไปยังบัญชีพักเงินที่เป็นบัญชีบริษัท ส่วนเงินสดที่เหลือจะรวบรวมนำส่งให้แก่เจ้าของเว็บพนันในทุกสิ้นเดือนต่อไป โดยตนได้ค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหา ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผล เพื่อเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาในขบวนการทั้งหมดรวมไปถึงตัวเจ้าของเว็บพนันมาดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมทั้งกำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต่อไป