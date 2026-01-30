ผบช.น. นำคณะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมผู้บริหารและข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2569 เวลา 07.45 น. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัยพัชร์ ศรีประเสริฐ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (น.8) และคณะข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารกองบัญชาการตำรวจนครบาล