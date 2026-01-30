บิ๊กแจ๊ส ลุยต่อ บวงสรวงเปิดหน้างานปรับปรุงภูมิทัศน์บึงพระราม 9 เนรมิตแลนด์มาร์คออกกำลังกายแห่งใหม่เลียบคลองแอน 2-3

ทุ่มงบ 12 ล้าน สร้างลู่วิ่งยางสังเคราะห์มาตรฐานสากลยาวกว่า 500 เมตร คาดเสร็จพร้อมใช้งานภายใน 4 เดือน เพื่อชาวคลองหลวง และพื้นที่ใกล้เคียง
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569 พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำพระราม 9 ช่วงที่ 2 บริเวณเลียบคลองแอน 2-3 (หลังหมู่บ้านพฤกษา 12) ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างพื้นที่สันทนาการและออกกำลังกายอย่างเป็นทางการ โครงการดังกล่าวถือเป็นนโยบายเชิงรุกในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในย่านชุมชนหนาแน่นมีพื้นที่ดำเนินติดต่อ เลียบแนวเขตสระน้ำพระราม 9 ฝั่งติดกับหมู่บ้านพฤกษา 12 และหมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ 3 ซึ่งจะเป็นการก่อสร้างลู่วิ่งอเนกประสงค์ด้วย "พื้นยางสังเคราะห์ (Sporting Floor)" เพื่อลดแรงกระแทก ป้องกันการบาดเจ็บของผู้รักการเดิน-วิ่ง ออกกำลังกายขนาด 5 เมตร มีความยาวรวมกว่า 500 เมตร ตลอดแนวพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้ง เสาไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์แบบกิ่งคู่ และม้านั่งคอนกรีตพักผ่อนตลอดแนว เพื่อความปลอดภัยและสวยงามในยามค่ำคืน โดยใช้งบประมาณกว่า 12,000,000 บาท
ด้าน พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง เปิดเผยว่า การทำพิธีบวงสรวงในวันนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มงานก่อสร้างจริง ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น เราจึงต้องการปรับปรุงจากพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายเป็นพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีลู่วิ่งที่ได้มาตรฐาน มีแสงสว่างเพียงพอ และมีความปลอดภัย เพื่อให้พี่น้องชาวคลองสามได้มีที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจอย่างแท้จริง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้มีการจัดวางผังให้มีจุดรวมตัวและจุดเชื่อมต่อของลู่วิ่งในทุกๆ 50 เมตร เพื่อความคล่องตัวในการใช้งาน โดยคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2569 นี้ ซึ่งจะกลายเป็นแลนด์มาร์คการออกกำลังกายที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเขตอำเภอคลองหลวง