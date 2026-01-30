เปิดปฏิบัติการทลายรังยา-ปืน กลางกรุง รวบลุงขาใหญ่ ประวัติก่อคดีอื้อ

บก.น.5 เปิดปฏิบัติการทลายแหล่งยาเสพติด-ปืน ย่านสุขุมวิท จับชายวัย 60 ปี ขาใหญ่มีประวัติหลายคดีเกี่ยวข้องยาเสพติด
วันนี้ (30 ม.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 (กก.สส.บก.น.5) เปิดปฏิบัติการเชิงรุก ทลายแหล่งซุกซ่อนยาเสพติดและอาวุธปืน ในพื้นที่ย่านสุขุมวิท หลังใช้เวลาสืบสวนเฝ้าติดตามพฤติกรรม รวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบความเชื่อมโยงเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมายมาอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่การขออนุมัติหมายค้นจากศาลอาญากรุงเทพใต้
โดยปฏิบัติการครั้งนี้อยู่ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ปฏิบัติราชการ บช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคำ ผบก.น.5 และ พ.ต.อ.ภพธร จิตต์หมั่น รอง ผบก.น.5 โดยมี พ.ต.อ.ฤตวีร์ สุขเจริญ ผกก.สส.บก.น.5 ร่วมควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด
ซึ่งหลังศาลอาญากรุงเทพใต้อนุมัติ หมายค้นที่ 10/2569 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569 เจ้าหน้าที่นำโดย พ.ต.ท.อติชาต แย้มผกา รองผู้กำกับการสืบสวน บก.น.5 หัวหน้าชุดปฏิบัติการ พร้อมด้วย พ.ต.ท.สง่า สุวรรณเพชร สารวัตร กก.สส.บก.น.5 และกำลัง ชุดปฏิบัติการที่2 รวมถึงชุดปฏิบัติการพิเศษ เข้าตรวจค้นบ้านไม่มีเลขที่ ลักษณะเป็นเพิงไม้ชั้นเดียว บริเวณท้ายซอยโรงแรม แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ผลการตรวจค้นพบ ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) น้ำหนักประมาณ 4 กรัม อาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มิลลิเมตร ยี่ห้อบาเร็ตต้า รุ่น 92 พร้อมเครื่องกระสุน 14 นัด รวมถึงทรัพย์สินต้องสงสัยเป็น เงินสด 50,000 บาท สมุดบัญชีธนาคาร 3 เล่ม และ รถยนต์ 1 คัน เจ้าหน้าที่จึงจับกุม นายสมชาย อายุ 60 ปี
จากการตรวจสอบประวัติพบว่า ผู้ต้องหารายนี้ถือเป็นขาใหญ่ มีประวัติเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดหลายคดี และเคยถูกดำเนินคดีในลักษณะ สั่งการหรือเกี่ยวข้องกับการลักลอบนำยาเสพติดเข้าไปภายในเรือนจำขณะถูกคุมขัง มาก่อน ทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา ครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยผิดกฎหมาย และ ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี พร้อมเดินหน้าขยายผลสาวถึงเครือข่าย ผู้ร่วมขบวนการ และเส้นทางการเงิน เพื่อกวาดล้างขบวนการยาเสพติดและอาวุธปืนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง