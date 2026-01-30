ป้าพาหลาน 4 ขวบ เข้าเซเว่น จอดจยย.ไม่ดับเครื่อง หลานบิดคันเร่ง รถพุ่งทะลุกระจกเข้าร้าน เจ็บ 2

ระทึกป้าพาหลาน 4 ขวบ ไปร้านซะดวกซื้อ ขณะจอดยังไม่ดับเครื่อง ขณะหลานลงจากรถคว้าคันเร่งบิด ทำรถพุ่งทะลุชนกระจกแตก เข้าไปในร้านเจ็บทั้งป้าทั้งหลาน
เมื่อเวลา 19.00 น ของวันที่ 29 มกราคม 2569 พ.ต.ท. อำนาจ นิ่มนวล สารวัตรเวรสอบสวน สภ.คูบางหลวง ได้รับแจ้งจากพนักงานร้านสะดวกซื้อ( เซเว่นอีเลฟเว่น ) ว่ามีรถจักรยานยนต์ เสียหลักพุ่งชนร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ภายในซอยคูขวาง 11 หมู่ที่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ภายหลังรับแจ้งเหตุ จึงเดินทางไปตรวจสอบ ยังที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายตรวจ ,เจ้าหน้าที่และอาสามูลนิธิปอเต็กตึ้ง พร้อมด้วยกู้ชีพจากเทศบาลคูขวาง เร่งให้การช่วยเหลือ
ในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ เวสป้า สีขาว เลขทะเบียน 9 ขค-1492 กรุงเทพมหานคร สภาพล้มอยู่ภายในร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่น หลังจากพุ่งชนประตูทางเข้าเซเว่นฯ จนกระจกประตูแตกทั้งบาน และพบตัวผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย (ผู้ใหญ่ 1 คน,และเด็กหญิงอีก1คน) ทราบชื่อคือนางสาวชนิตา นันทพันธ์ อายุ 31 ปี ชาวจังหวัดสุรินทร์ อีกรายเป็นเด็กหญิงอายุ 4 ขวบ ซึ่งเป็นหลานของป้าคนขับรถจักรยานยนต์ เวสป้า ทั้ง 2 ราย มีบาดแผลตามแขน ,ขา และตามลำตัว หลังถูกกระจกบาด ทางอาสามูลนิธิปอเต็กตึ้ง และกู้ชีพจากเทศบาลคูขวาง เบื้องต้น ได้ทำแผลให้ทั้งสองคน ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลฯต่อ
ด้าน นางสาว ชนิตา คนขับรถจักรยานยนต์ บอกว่า ตนขับรถจักรยานยนต์มากัน 4 คน เพื่อจะมาซื้อของที่เซเว่นฯ ขณะจอดรถฯ ตนไม่ได้ดับเครื่องโดย 2 คนหลัง ที่ซ้อนมาได้ลงไปก่อน จากนั้นหลานสาวอายุ 4 ขวบ ที่นั่งด้านหน้ามาด้วยนั้น กำลังจะลงจากรถ แต่ขณะหลานลงจากรถ หลานได้ไปจับที่คันเร่ง จากนั้นรถเร่งเครื่องขึ้นมา แล้วรถก็ได้วิ่งเข้าไปชนกระจกประตู ของร้านฯ จนทะลุเข้าไปในร้าน ทำให้ตนเองและหลาน ได้ถูกกระจกบาด จนได้รับบาดเจ็บ ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ ได้เข้ามาช่าวเหลือ และทำแผลให้เบื้องต้น ก่อนจะนำตนเองและหลาน ส่งโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
พ.ต.ท. อำนาจ นิ่มนวล สารวัตรเวรสอบสวน สภ.คูบางหลวง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุ และได้บันทึกภาพ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน เจ้าหน้าที่จะได้ทำการสอบสวน พร้อมสอบถามพนักงานเซเว่น สาเหตุทีเกิดอุบัติเหตุได้อย่างไร และให้อาสามูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ได้นำรถจักรยานยนต์ฯ ของผู้ได้รับบาดเจ็บ นำไปเก็บรักษาไว้ที่โรงพัก และจะประสานพนักงานเซเว่นฯมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ในเรื่องค่าเสียหายต่อไป