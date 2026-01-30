ตร.รวบอ้วนบางศรีเมือง เครือขายยาเสพติดข้ามชาติ ค้นห้องพั เจอไอซ์ซุกตู้แช่แข็ง 1.7 กก.ค่าจ้างขน 4 หมื่น

ตร.บางศรีเมือง บุกจับเครือข่ายขนยาข้ามชาติจากพม่า ส่งมาเลเซีย ค้นห้องพัก ซุกไอซ์ตู้แช่แข็ง 1.7 กก. รับค่าหัวคิวรอบละ 4 หมื่นบาท
วันนี้ (29 ม.ค. 69) เวลา 19.00 น. ที่สถานีตำรวจภูธรบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี พ.ต.อ.ภูมิสิษฐ์ ตั้งวิทย์เดชา ผกก.สภ.บางศรีเมือง พร้อมด้วย พ.ต.ท.เอกพล ดีผลิผล รองผกก.สส. สภ.บางศรีเมือง และ พ.ต.ท.สมพร โพธิ์ศรี สว.สส.สภ.บางศรีเมือง นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนร่วมกันจับกุม นายอ้วน (นามสมมุติ) อายุ 33 ปี ได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พร้อมของกลางยาเสพติดจำนวนมาก
ของกลางประกอบด้วย 1.ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง ประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 40 เม็ด บรรจุในถุงพลาสติกใสแบบรูดเปิด–ปิด 2.ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง ประเภท 1 (ยาไอซ์) จำนวน 4 ถุง ได้แก่ ถุงที่ 1 น้ำหนัก 69 กรัม ถุงที่ 2 น้ำหนัก 11 กรัม ถุงที่ 3 น้ำหนัก 641 กรัม และถุงที่ 4 น้ำหนัก 1,000 กรัม รวมยาไอซ์น้ำหนักเฉพาะยาเสพติดทั้งสิ้น 1,721 กรัม (ไม่รวมถุงบรรจุ) 3.เครื่องชั่งดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากก่อนหน้า เจ้าพนักงานตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด สภ.บางศรีเมือง ได้จับกุมตัว นายพงษ์ พร้อมของกลางยาไอซ์น้ำหนัก 19.00 กรัม และยาบ้า 3 เม็ด โดยแจ้งข้อกล่าวหา จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ไทรน้อย ซึ่งได้แยกบันทึกจับกุมไว้อีกส่วนหนึ่งแล้ว
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการสืบสวนขยายผลจากนายพงษ์ จนทราบว่า ผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญคือ นายอ้วน(นามสมมุติ) อายุ 33 ปี พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลบางบัวทอง และยังมียาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงประเภท 1 (ยาไอซ์) ซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านพักเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และได้รับคำสั่งให้ใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการขยายผลคดียาเสพติด
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายพงษ์ ไปชี้ยืนยันบ้านพักของนายอ้วน ในพื้นที่บางบัวทอง ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ และพบตัวนายอ้วน อยู่ภายในบ้านดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวและทำการสืบสวนสอบสวน โดยนายอ้วน ให้การรับสารภาพว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจริง และมียาเสพติดทั้งยาบ้าและยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ภายในบ้าน
ผลการตรวจค้นพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋ากางเกงด้านหน้าขวาขณะสวมใส่อยู่ และพบยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ภายในตู้แช่แข็งภายในบ้านพัก ผู้ต้องหาให้การรับว่า ยาเสพติดทั้งหมดเป็นของตนเอง โดยได้มาจากเพื่อนที่แอบนำออกมาจากกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด ซึ่งนำยาเสพติดมาซุกซ่อนไว้ที่บ้านของตนในพื้นที่บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อพักยาเสพติดรอการลำเลียงไปยังประเทศมาเลเซีย และตนได้นำยาไอซ์บางส่วนออกจำหน่ายให้กับบุคคลในชุมชนพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายอ้วน ไปตรวจสอบบ้านเลขที่ดังกล่าว พบว่าไม่มีผู้พักอาศัยอยู่ แต่พบรถกระบะยี่ห้ออีซูซุ สีน้ำเงิน ทะเบียน กท 8489 สมุทรปราการ จอดอยู่หน้าบ้าน ซึ่งผู้ต้องหาให้การว่าเป็นรถของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด ใช้ลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดเลย มาเก็บพักไว้เพื่อรอส่งต่อไปยังประเทศมาเลเซีย โดยเจ้าหน้าที่ได้บันทึกการตรวจยึดไว้ต่างหากแล้ว
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายอ้วนมายังศูนย์สืบสวน สภ.บางศรีเมือง และตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ซึ่งผู้ต้องหายินยอมให้ตรวจโดยสมัครใจ ผลตรวจเบื้องต้นพบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลบางกรวยเพื่อตรวจยืนยัน ผลตรวจจากโรงพยาบาลยืนยันเป็นผลบวก
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา นายอ้วน ในความผิดฐาน จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน อันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยฝ่าฝืนกฎหมาย ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางบัวทอง ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขณะที่ นายอ้วน (นามสมมุติ) ผู้ต้องหาอีกราย ให้การรับสารภาพว่า เพื่อนของตนได้รับยาเสพติดมาจากชายชื่อเอ็ม ซึ่งอยู่ฝั่งประเทศเมียนมา แล้วนำมาพักไว้ที่บ้านในพื้นที่บางบัวทอง เพื่อนำไปส่งขายกระจายในจังหวัดนนทบุรี โดยจะมีเครือข่ายมารับยาเสพติดเป็นกลุ่มแก๊ง และบางส่วนจะลำเลียงยาเสพติดไปส่งต่อยังประเทศมาเลเซียเป็นจำนวนมาก ซึ่งตนจะได้รับค่าหัวคิวในการวิ่งงานต่อรอบประมาณ 40,000 บาท หรือบางครั้งได้รับค่าตอบแทนเป็นยาเสพติดแทน
