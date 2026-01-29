รวบโจ๋ 19 ย่องเข้าหอพักฉกไอแพด นศ.จีน พบประวัติเพิ่งพ้นโทษจากสถานพินิจ

ตำรวจ สน.บุปผารามจับกุมหนุ่มวัย 19 ปี ย่องเข้าหอพักย่านมหาวิทยาลัยดังฝั่งธนฯ ขโมยไอแพดของ นศ.ชาวจีนไปขายเอาเงิน พบประวัติเพิ่งพ้นโทษจากสถานพินิจ
วันนี้ (29 ม.ค.) พ.ต.อ.ภูวดล อุ่นโพธิ ผกก.สน.บุปผาราม พ.ต.ท.วิทยา สมการ รอง ผกก.สส.สน.บุปผาราม สั่งการ พ.ต.ท.สมเกียรติ พานย้อย สว.สส.สน.บุปผาราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สน.บุปผาราม จับกุมนายทวีทรัพย์ หรือเฟิร์ส อายุ 19 ปี ชาวกำแพงเพชร ตามหมายจับศาลอาญาธนบุรีที่ 38/2569 ลงวันที่ 15 ม.ค.69 ข้อหา ลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืน จับกุมได้ที่บริเวณหลังวัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร ซอยอิสรภาพ 23 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 ม.ค.ที่ผ่านมา
สืบเนื่องจากผู้ต้องหาตระเวนลักลอบเข้าไปลักทรัพย์ตามหอพักนักศึกษา ตามอพาร์ตเมนต์ผู้เช่าอาศัย โดยเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 68 เวลาประมาณ 20.00 น. ได้งัดเข้าไปลักทรัพย์ภายในหอพักแห่งหนึ่ง ย่านมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ถนนอิสรภาพ ซึ่งผู้เสียหายเป็นนักศึกษาชาวจีน อายุ 20 ปี ทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไปคือ ไอแพด แอร์ 5 ราคาประมาณ 30,000 บาท กระทั่งฝ่ายสืบสวนติดตามไปจับกุมตัวไว้ได้
สอบสวนผู้ต้องหารับว่า ได้เข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์ของผู้เสียหายจริง โดยทรัพย์สินที่ได้นำไปขายที่แผงค้าโทรศัพท์ไม่ทราบชื่อย่านท่าพระ ได้เงินไปจำนวน 1,000 บาท นำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
จากการตรวจสอบประวัติเบื้องต้นพบว่า ผู้ต้องหาเพิ่งได้รับการปล่อยตัวจากสถานพินิจ เนื่องจากได้ก่อเหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายที่ย่านนางเลิ้ง ตามหมายจับศาลเยาวชนและครอบครัวกลางที่ 15/2568 ลงวันที่ 29 เม.ย.68 ข้อหา “ลักทรัพย์ในเวลากลางคืน” และเมื่อวันที่ 26 ม.ค.69 ได้ย่องเบาเข้าไปก่อเหตุในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง ย่านถนนเจริญนคร โดยได้ประสานฝ่ายสืบสวน สน.สำเหร่ ดำเนินการขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุในพื้นที่ สน.สำเหร่ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.บุปผาราม ดำเนินคดีต่อไป