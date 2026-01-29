“ธรรมนัส” ส่งฉก.พญานาคราช คุยเจ้าของ รง.ส่งออกมะพร้าวน้ำหอม ช่วยชาวสวนพยุงราคารับซื้อมะพร้าว 14 วัน

“ธรรมนัส”รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่ง ผอ.ฉก.พญานาคราช เจรจาขอความร่วมมือกับบริษัทผู้ส่งออกมะพร้าวน้ำหอมรายใหญ่ ช่วยพยุงราคามะพร้าวน้ำหอมภายใน 14 วัน
วันนี้ 29 ม.ค.69 เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น.พล.ต.ต.มนตรี แป้นเจริญผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ผอ.ฉก.พญานาคราชและคณะเดินทางลงพื้นที่สืบสวนหาข้อเท็จจริงและ หาแนวทางแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวน้ำหอมตกต่ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่จังหวัดราชบุรี ที่ห้องประชุม บริษัท โยโก-ซิ่นไท้ เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ 133 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 โดยมีผู้บริหารของบริษัท โยโก-ซิ่นไท้ เทรดดิ้ง จำกัด ให้การต้อนรับ พล.ต.ต มนตรี แป้นเจริญ ผอ.ฉก.พญานาคราช และคณะหัวหน้าหน่วยงานราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มาเข้าประชุมเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวน้ำหอมตกต่ำ
โดย พล.ต.ต.มนตรี แป้นเจริญ กล่าวว่า ได้รับคำสั่งจากท่านธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้มาขอความร่วมมือกับบริษัทผู้ส่งออกมะพร้าวน้ำหอมรายใหญ่ ช่วยกันแก้ไขปัญหามะพร้าวน้ำหอมตกต่ำเหลือ 2.50 บาท ซึ่งทำให้พี่น้องเกษตกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ปัญหาราคามะพร้าวน้ำหอมตกต่ำ เกิดจากหลายปัจจัย เช่น ช่วงต้นเดือน มกราคม ความต้องการบริโภคของคนภายในประเทศจีนเปลี่ยนไปซื้อน้ำมะพร้าวขวด(น้ำผสม)ในราคาที่ถูกกว่า รวมถึงผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมจาก ประเทศเวียดนามนำเข้ามาขายภาย ในประเทศจีนมากขึ้น
ทำให้มะพร้าวน้ำหอมของไทยที่พึ่งพาการส่งออก มายังที่ประเทศจีนถึง 80% ทำให้ ได้รับผลกระทบด้านราคาโดยตรง ซึ่งทาง พล.ต.ต มนตรี แป้นเจริญ ได้หารือแนวทางแก้ไขปัญหาระยะ ยาวกับผู้บริหารบริษัทโยโก ซิ่นไทโดยหาตลาดรับซื้อมะพร้าวน้ำหอม เพื่มอีกแห่งที่ ตลาดเมืองจิงโจว มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ซึ่งมีความต้องการมะพร้าวน้ำหอมของไทยเฉลี่ยเดือนละ 10 ล้านลูก แต่ด้วยความเดือดร้อนของเกษตรกร เฉพาะหน้า และความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุณโทนี่ ผู้บริหารบริษัท โยโก ซิ่นไท ผู้ส่งออกมะพร้าวน้ำหอมรายใหญ่ ประกาศขอรับซื้อมะพร้าวน้ำหอมราคาหน้าสวน 5 บาท และ ราคาหน้าโรงงาน 6.50 บาท ในวันที่ 8-9 ก.พ.69 นี้
ต่อมาเวลา 14.00 น.พล.ต.ต.มนตรี แป้นเจริญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ผอ.ฉก.พญานาคราชและคณะหัวหน้าหน่วยราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาที่ บริษัท ไอโคโค(ประเทศไทย) จำกัด ต. แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โดยคุณเฉิน ผู้บริหารของบริษัท ไอโคโค(ประเทศไทย) จำกัดให้การต้อนรับและร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคามะพร้าว น้ำหอมตกต่ำ ซึ่งเบื้องต้นผู้บริหาร บริษัทฯผู้ส่งออกมะพร้าวน้ำหอมรายใหญ่ของ จ.ราชบุรี ได้ให้ความร่วมมือ ในการจะปรับขึ้นราคามะพร้าวน้ำหอม