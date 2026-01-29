สืบ 1 ล่าแก๊งยาภาคเหนือ คนขับไหวตัวทันทิ้งรถหนี ค้นเจอไอซ์ 100 โล

MGR Online-ผบช.น.แถลงข่าวสืบ 1 ขยายผลเครือข่ายยาภาคเหนือ ใช้รถยนต์ 3 คัน ลำเลียงจาก จ.เชียงราย เข้าสู่พื้นที่ตอนใน ขับสะกดรอยติดตามตั้งแต่ จ.พิษณุโลก ถึง จ.นครสวรรค์ คนขับไหวตัวทันทิ้งรถหลบหนี ตรวจค้นเจอไอซ์ 100 โล มูลค่า 10 ล้านบาท
วันนี้ (29 ม.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.พร้อมด้วย พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผบก.น.1 พ.ต.อ.เอกภพ ตันประยูร รอง ผบก.น.1 พ.ต.อ.ศักยะ แสงวรรณ รอง ผบก.น.1 พ.ต.อ.กัมพล รัตนประทีป รอง ผบก.น.1 แถลงข่าว พ.ต.อ.วิชัย สนสกุล ผกก.สส.บก.น.1 และตำรวจ กก.สส.บก.น.1 ตรวจยึด ไอซ์ 100 กก. และรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นเวลอซ สีขาว ทะเบียน 4 ขว 54xx กรุงเทพฯ ได้ที่ริมถนนทางหลวงหมายเลข 1 บริเวณทางแยกต่างระดับอุทัยธานี ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 28 ม.ค. เวลา 18.50 น.ที่ผ่านมา
พ.ต.อ.วิชัย กล่าวว่า สืบเนื่องจากตำรวจ กก.สส.บก.น.1 สืบสวนและขยายผลเครือข่ายชาวเมียนมาขนกะหล่ำปลีซุกไอซ์ 300 กก. ยาบ้า 2.4 ล้านเม็ด เมื่อวันที่ 13 พ.ย.68 ในครั้งนี้ทราบว่า มีเครือข่ายยาเสพติดขนลำเลียงยาจากพื้นที่ จ.เชียงราย เข้าสู่พื้นที่ตอนใน โดยใช้รถยนต์ จำนวน 3 คัน 1. รถยนต์ยี่ห้อเอ็มจี รุ่นเอชเอส สีขาว ทะเบียน งษ 52xx เชียงใหม่ (ขับนำหน้า) 2. รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นแจ๊ส สีเทา ทะเบียน ขจ 27xx เชียงใหม่ (ขับตาม) 3. รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นเวลอซ สีขาว ทะเบียน 4 ขว 54xx กรุงเทพฯ (ขนยาเสพติด) จึงติดตามตั้งแต่แยกมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
ต่อมาเวลา 18.00 น. พบกลุ่มรถยนต์ลำเลียงยาขับมาถึงบริเวณแยกพยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ตำรวจขับตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรอจังหวะเข้าจับกุม แต่คนขับรู้ตัวได้ขับหนีโดยใช้ความเร็วสูง กระทั่งเวลา 18.50 น. พบรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า จอดทิ้งไว้บริเวณทางแยกต่างระดับอุทัยธานี อ.พยุหะคีรี ตำรวจทำการตรวจค้นพบ ไอซ์ 100 กก. อยู่ภายในรถคันดังกล่าว จึงลงบันทึก
ประจำวันที่ สภ.พยุหะคีรี จากนั้นนำรถยนต์ของกลาง พร้อมยาเสพติดทั้งหมดมายัง กก.สส.บก.น.1 เพื่อบันทึกส่ง บช.ปส.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ยาเสพติดลอตนี้มีมูลค่า 10 ล้านบาท.