"คุ้มครองสิทธิฯ" เยียวยาครอบครัวพลทหารเหยื่อซ้อมดับ! ชู พ.ร.บ.ทรมานฯ ช่วยทันทีไม่ต้องรอศาลสั่ง

MGR Online - รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ ลงพื้นที่จ.ขอนแก่น ช่วยเหลือครอบครัวพลทหารที่เสียชีวิตกรณีถูกซ้อมทรมานในค่ายทหาร ย้ำชัด! ต้องได้รับความเป็นธรรม
วันนี้ (29 ม.ค.) ณ โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะประธานอนุกรรมการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากการทรมานฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าพบครอบครัวพลทหารที่เสียชีวิตจากการถูกซ้อมทรมานในค่ายทหารพื้นที่ จ.นครราชสีมา เพื่อรับคำขอและชี้แจงสิทธิการรับความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายฉบับใหม่
การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ว่าด้วยการช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูผู้เสียหาย พ.ศ. 2568 ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของไทย
นายธีรยุทธ เปิดเผยว่า คำขอดังกล่าวจะถูกพิจารณาอย่างละเอียดโดยคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา เพื่อให้เกิดความยุติธรรมสูงสุด อาทิ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและสิทธิตามกฎหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ มีทั้ง จิตแพทย์ เพื่อเยียวยาสภาพจิตใจของครอบครัว และ แพทย์นิติเวช เพื่อวิเคราะห์หลักฐานทางกายภาพ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมอื่นๆ ด้วย
นอกจากนี้ กรมฯ ยังรับหน้าที่ในการประสานติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการให้ผู้กระทำความผิดแสดงความรับผิดชอบและขอโทษต่อผู้เสียหายและครอบครัว
"หลักการเยียวยาภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ผู้เสียหายจะได้รับการเยียวยาทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ โดยกระบวนการช่วยเหลือนี้สามารถดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอผลคำพิพากษาจากศาล เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ" นายธีรยุทธ กล่าวทิ้งท้าย