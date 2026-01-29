ทองแพงโจรชุม หนุ่มบุกเดี่ยวกระชากสร้อยคอทองคำหนัก 10 บาท เจ้าของร้านของเก่า วัย 79 ปี หนีลอยนวล

โจรบุกเดี่ยว ขี่จยย.หลอกซื้อของเก่าเจ้าของร้านวัย 79 ปี ก่อนออกลายกระชากสร้อยคอทองคำหนัก 10 บาท หนีลอยนวล
วันนี้( 29 ม.ค.)เมื่อเวลา 12.00 น.ร.ต.ท.หญิง วสุกัญญา ธชีพันธ์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.ปากคลองรังสิต ได้รับแจ้งมีเหตุคนร้ายวิ่งราวสร้อยคอทองคำหนัก 10 บาท แล้วขับรถหลบหนีไป เหตุเกิดบริเวณ ภายในบ้านเลขที่ 3/2 หมู่ 5 ซอยบ่อนไก่ เส้นทางไปหอพักอลงกรณ์ ถนนเลียบคลองเปรม ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี หลังรับแจ้งจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมทั้งรีดรถไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วย พ.ต.อ.พัฒนชัย ภมรพิบูลย์ ผกก.สภ.ปากคลองรังสิต พร้อมด้วย พ.ต.ท.กัณตพงษ์ พุทธชาติ รอง.ผกก.ป พ.ต.ท.สิรภพ บัวหลวง รอง ผกก.สส.ฯ,พ.ต.ต. อิทธพล พุทธรักษา สว.สส.ฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสภ.ปากคลองรังสิต และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน
ในที่เกิดเหตุ พบนายเฉลิม มีสุข อายุ 79 ปี ยืนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจ ด้วยอาการตื่นตกใจ พร้อมกับพาไปดูโต๊ะสแตนเลสที่คนร้ายมาติดต่อขอซื้อก่อนที่จะทำการกระชากสร้อยคอแล้วขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไป โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบกล้องจากภาพวงจรปิด พบว่าคนร้ายเป็นชายหนึ่งคน ขับรถจักรยานยนต์ ออโตเมติก แบบหญิง สีดำฟ้า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้วิทยุสกัดจับกุมแต่ไร้วี่แวว
จากการสอบถาม นายเฉลิม มีสุข อายุ 79 ปี ก็เปิดเผยว่า ตนเองนั่งอยู่ที่ร้านรับซื้อของเก่า จากนั้นได้มีคนติดต่อมาขอซื้อโต๊ะ ตอนแรกตนเองจะไม่ขาย แต่เค้าบอกว่าจะซื้อไปให้ลูกเอาไว้ใช้เขียนหนังสือ ตนเองจึงได้ขับรถกอล์ฟ พาคนร้ายขับรถจักรยานยนต์ให้ตามมาที่บ้าน จากนั้นตนเองได้เดินลงมานั่งที่แค่ไม้ ก่อนจะชี้ให้คนร้ายเดินไปหยิบโต๊ะที่วางอยู่ด้านใน โดยตกลงราคาซื้อขายกันในราคา 400 บาท เมื่อคนร้ายได้โต๊ะก็ยกมาวางไว้ข้างต้นพร้อมกับหยิบเงินในกระเป๋าออกมาเพื่อจะจ่ายตังค์ จังหวะนั้นคนร้ายได้ทำแบงค์ 100 ร่วงหนึ่งใบ ตนเองจึงได้ก้มไปเก็บก่อนที่คนร้ายจะออกลายกระชากสร้อยคอจากด้านหลังของตนเอง ด้วยความตกใจจึงได้เอามือคว้าพระที่คอก่อนขอทองจะยืดออก ทำให้คนร้ายได้สร้อยคอทองคำน้ำหนักรวม 10 บาท ก่อนจะวิ่งขึ้นมอเตอร์ไซค์ขับรถหลบหนีไป ซึ่งจังหวะนั้นตนเองพยายามวิ่งตามแต่ก็ไม่ทัน ก่อนจะมีคนงานแถวนั้นวิ่งออกมาและช่วยโทรแจ้งเจ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบดังกล่าว
ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมบันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานก่อนได้ห้าชุดสืบสวนไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดโดยพบว่าคนร้ายได้ขับรถหลบหนีมุ่งหน้าเลียบคลองเปรม ก่อนที่จะย้อนขึ้นถนนรังสิตปทุมธานีมุ่งหน้ารังสิต ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามจับกุมตัวคนร้ายเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป