ผู้การ 8 ร่วมงานเปิดตัว "ภัตตาคารอาหารจีนสิริสิน"

วันนี้ (28 ม.ค.) พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ บัณฑิตย์ ผบก.น.8 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ศุภวัช ปานแดง รอง ผบก.น.8 ร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของ "ภัตตาคารอาหารจีนสิริสิน" ณ ชั้น 3 โรงแรมไลเคอ โฮเทล ถนนพระรามสอง ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและคึกคัก
ในการนี้ นายสกลณัฏฐ์ เพิ่มภัทรกิตติ ผู้บริหารบริษัท สิริสิน ฟู้ดวัน จำกัด ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง อาทิ นายธนิตย์ ลี้ชัยศิริมงคล ประธานกรรมการบริษัท ซิงแสงนภาค้าส่ง นายอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์ หรือ "วิทย์ วัดอรุณฯ" นายณรงค์ วโรดมสถาน กรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) และนายร็อคกี้ แซ่เล้า ตัวแทนจำหน่ายเหมาไถประเทศไทย รวมถึงเพื่อนนักธุรกิจ และแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายวงการ
"ภัตตาคารอาหารจีนสิริสิน" นับเป็นหมุดหมายใหม่ของคนรักอาหารจีนในย่านพระรามสอง ที่มุ่งนำเสนอรสชาติอาหารจีนต้นตำรับ ด้วยความพิถีพิถันในการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ ปรุงโดยเชฟผู้มากประสบการณ์ เพื่อมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ครบครัน ทั้งรสชาติ กลิ่นอายวัฒนธรรม และบรรยากาศที่หรูหราอบอุ่น
ภายในงานเปิดตัว มีการแนะนำเมนูซิกเนเจอร์ของร้าน อาทิ ผักมงคลแปดเซียน ปลาเก๋านึ่งซีอิ๊ว หูฉลามน้ำแดง และกุ้งล็อบสเตอร์ซาชิมิ ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ภัตตาคารยังให้ความสำคัญกับเมนูสุขภาพ ลดการใช้น้ำมัน และเลือกใช้วัตถุดิบสดใหม่ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ
การตกแต่งภายในร้านเน้นความเรียบหรู สะท้อนเอกลักษณ์ศิลปะจีนร่วมสมัย เหมาะสำหรับการรับประทานอาหารกับครอบครัว การจัดเลี้ยงสังสรรค์ งานมงคล ตลอดจนการต้อนรับแขกสำคัญ โดยสามารถรองรับลูกค้าได้จำนวนมาก
ทั้งนี้ "ภัตตาคารอาหารจีนสิริสิน" เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงค่ำ พร้อมต้อนรับลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะมาเป็นครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือการจัดงานเลี้ยงในโอกาสพิเศษ และคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดี กลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กด้านอาหารของย่านพระรามสอง.