ตร.ขับเคลื่อน “ตำรวจรักษ์ประชาชน” ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลสุขภาพประชาชน 6 ชุมชน

พล.ต.อ.กรไชย เปิดยุทธศาสตร์ “ตำรวจรักษ์ประชาชน” นำทีมแพทย์ รพ.ตำรวจ ลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชน–ตำรวจ 6 ชุมชน กว่า 500 ราย
วันนี้ (29 ม.ค.) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่วัดบางประทุนนอก แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ “ตำรวจรักษ์ประชาชน” หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ รักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ นำคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนและข้าราชการตำรวจเชิงรุก
พล.ต.ท.ไพบูลย์ เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพประชาชนฐานราก จึงเดินหน้ายุทธศาสตร์โครงการ “ตำรวจรักษ์ประชาชน” ระดมทีมแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจลงพื้นที่ชุมชนเขตจอมทอง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มโอกาสในการตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
โครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่มุ่งตอกย้ำบทบาทองค์กรตำรวจในการยืนเคียงข้างประชาชนในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านคุณภาพชีวิตและสุขภาพ ทั้งของประชาชนและกำลังพล
ภายในงานได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน นำโดย พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมคณะแม่บ้านตำรวจนครบาล ข้าราชการจิตอาสา หน่วยงานในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 และ 9 ตลอดจนชุมชนและสถานศึกษาในพื้นที่เขตจอมทอง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่จัดบริการทางการแพทย์แบบครบวงจร ตั้งแต่การให้ความรู้ การคัดกรอง ไปจนถึงการรักษา อาทิ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) สุขภาพจิต การเลิกบุหรี่ โภชนาการ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพตา หู หัวใจ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ตรวจหัวใจด้วยเครื่อง ECHO ตรวจเอกซเรย์ ตรวจสมรรถภาพปอด อัลตราซาวด์คัดกรองมะเร็งปากมดลูก ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตรวจสุขภาพเด็ก บริการกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย ฝังเข็ม นวดรักษา ทันตกรรมเคลื่อนที่ และรถพยาบาลฉุกเฉิน
นอกจากนี้ โรงพยาบาลตำรวจได้มอบตู้ยาสามัญประจำชุมชนให้แก่วัด โรงเรียน และชุมชนในพื้นที่ เพื่อใช้ดูแลสุขภาพเบื้องต้นของประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสาธารณสุขระดับฐานราก ขณะที่การอำนวยความสะดวกได้รับการสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มจาก บก.น.8 และ บก.อก.รพ.ตร. รวมถึงบริการตัดผมฟรีจาก บก.น.9 สร้างบรรยากาศความอบอุ่นระหว่างตำรวจกับประชาชน
ด้าน พล.ต.อ.กรไชย กล่าวว่า โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไม่ใช่เพียงกิจกรรมเฉพาะหน้า แต่เป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการสร้าง “ตำรวจของประชาชน” ที่ดูแลความปลอดภัยควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของข้าราชการตำรวจ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่ทรงให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยมีประชาชน พระภิกษุ และข้าราชการตำรวจจิตอาสา จาก 6 ชุมชน รวมถึงกำลังพลในสังกัด บก.น.8 และ บก.น.9 เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 500 ราย