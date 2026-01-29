"อิ๊งค์-ปอ" เยี่ยม "ทักษิณ" เผยพ่อเรียนทำกับข้าวแต่ไม่ค่อยสบาย ให้กำลังใจ "หลานเชน" เหมือนเดิม

MGR Online - "อิ๊งค์-ปอ" ตัวแทนครอบครัวเยี่ยม "ทักษิณ" เผยพ่อเรียนคลาสทำอาหารในเรือนจำฯ แต่ป่วยเล็กน้อย ต้องพักผ่อน จึงไม่ได้เยี่ยมนาน ส่วนโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ฝากกำลังใจให้ "หลานเชน" เหมือนเดิม
วันนี้ (29 ม.ค.) เวลา 10.00 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ "อิ๊งค์" พร้อมด้วย นายปิฎก สุขสวัสดิ์ หรือ "ปอ" สามี เป็นตัวแทนครอบครัว เข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่ 36 หลังถูกคุมขังตั้งแต่ 9 ก.ย.68 โดยมีมวลชนคนเสื้อแดงมารอให้กำลังใจ ก่อนเดินเข้าเรือนจำฯ พร้อม นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณ
ต่อมา เวลา 10.30 น. น.ส.แพทองธาร เปิดเผยหลังการเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ว่า วันนี้ตนออกมาเร็วหน่อยเนื่องจากคุณพ่อไม่ค่อยสบาย แล้วคุณพ่อก็เล่าให้ฟังด้วยว่าเมื่อเช้ามีเรียนคลาสทำอาหารด้วย แต่เท่าที่ตนดูก็พบว่าคุณพ่อไม่ค่อยสบายเท่าไร น่าจะต้องกลับไปนอนพักสักเล็กน้อย
เมื่อถามว่าใกล้โค้งเลือกตั้ง และพบว่าผลโหวตโพลของ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ค่อนข้างดีขึ้นเช่นนี้ ทางคุณพ่อคิดเห็นอย่างไรบ้าง ชื่นใจหรือไม่ ปรากฏว่า น.ส.แพทองธาร แค่นหัวเราะเล็กน้อย แล้วตอบว่า ก็ดีค่ะ คุณพ่อก็ยังคงให้กำลังใจดังเดิม ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติม
เมื่อถามต่อว่าช่วงนี้มีกระแส Gen Z For Pheuthai (เจนซีฟอร์เพื่อไทย) ทางคุณพ่อชื่นใจหรือไม่ ที่คนรุ่นใหม่กล้าจะยืนหยัดในอุดมการณ์ของตัวเองนั้น น.ส.แพทองธาร ระบุว่า เรื่องนี้ตนไม่ได้สอบถามคุณพ่อเลย ก็เลยไม่แน่ใจ แต่ส่วนตัว ตนชื่นใจอย่างมาก ซึ่งตนก็ได้ไปเจอที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย ในช่วงการช่วยหาเสียงที่ผ่านมา ก็น่ารักมาก ก่อนเดินขึ้นรถยนต์ส่วนตัวเพื่อเดินทางกลับออกจากเรือนจำกลางคลองเปรม