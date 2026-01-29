ศาลฎีกาจำคุกอ่วม"ป๋าติ๊ก" กับพวก 50 ปี ผู้จัดการอาบอบนวดวิคตอเรีย ซีเครท

ศาลฎีกาพิพากษาจำคุกอ่วม"ป๋าติ๊ก" ผู้จัดการสถานอาบอบนวด วิคตอเรียซีเครท กับพวก 50 ปี พร้อมเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้ผู้เสียหายเป็นร้อยละ 7.5 ต่อปี
วันนี้ (29 ม.ค.) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ห้องพิจารณา 608 ศาลนัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีค้ามนุษย์ ในสถานอาบอบนวดวิคตอเรียซีเครท หมายเลขดำ คม.26/2561 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีค้ามนุษย์ 1 และเด็กสาวผู้เสียหายรวม 3 คน ร่วมกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายศรัทธาธรรม แจ้งฉาย หรือ ป๋าติ๊ก ผู้จัดการสถานบริการอาบอบนวดวิคตอเรียซีเครท, นายบุญทรัพย์ อมรรัตนาศิริ หรือ ป๋ากบ, นายชัยณรงค์ อันสุข หรือ ป๋าสง่า, นายเอกณพัชร์ จารุวัฒน์ปฐมกุล หรือ พี่ป๊อป, หจก.อมรินทร์ ออนเซน, น.ส.ศศิธร วิระเทพสุภรณ์ หุ้นส่วนผู้จัดการ และบริษัท เดวิส ซิลเวอร์สตาร์ จำกัด ที่นายศรัทธาธรรม หรือ ป๋าติ๊ก ผู้มีอำนาจในบริษัท เป็นจำเลยที่ 1-7 ในความผิดฐานร่วมกันสมคบตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อค้ามนุษย์ในการค้าประเวณี ความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 4, 6, 9, 10, 52 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 4, 9, 11 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 64 พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 14, 27 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282, 283 ทวิ
กรณีเมื่อระหว่างเดือน ธันวาคม 2560 - 12 มกราคม 2561 พวกจำเลยสมคบกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปค้ามนุษย์ โดยวางแผนแบ่งหน้าที่กันทำเป็นธุระจัดหาหญิงสาวชาวไทย 2 คน และสาวเมียนมา 7 คน อายุกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี เพื่อการค้าประเวณีเพื่อสนองความใคร่ผู้อื่น โดยอัยการยื่นฟ้องคดีเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561ชั้นพิจารณาจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธ
คดีนี้ศาลชั้นต้น พิพากษาว่า นายศรัทธาธรรม จำเลยที่ 1, นายบุญทรัพย์ จำเลยที่ 2, นายชัยณรงค์ จำเลยที่ 3, นายเอกณพัชร์ จำเลยที่ 4 พนักงานเชียร์แขก มีความผิดฐานเป็นธุระจัดหาฯ ให้จำคุกคนละ 15 ปี 12 เดือน ส่วน น.ส.ศศิธร หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อัมรินทร์ออนเซน จำเลยที่ 6 ให้จำคุก 7 ปี 6 เดือน และให้ยกฟ้องจำเลยทั้งหมดในข้อหาค้ามนุษย์ด้วย สำหรับ หจก.อมรินทร์ ออนเซน จำเลยที่ 5 และ บจก.เดวิส ซิลเวอร์สตาร์ จำเลยที่ 7 ที่เป็นนิติบุคคลให้เช่าสถานที่ พิพากษายกฟ้องจำเลยยื่นอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เพิ่มโทษเป็นว่าให้จำคุกจำเลยที่ 1-2 คนละ 68 ปี จำคุกจำเลยที่ 3-4 คนละ 62 ปี 8 เดือน จำคุกจำเลยที่ 6 รวม 68 ปี ปรับ 8,000 บาท และให้ปรับจำเลยที่ 5 จำนวน 3,978,666 บาท กับจำเลยที่ 7 จำนวน 3,970,666 บาท โดยตามกฎหมายแล้วให้ลงโทษจำคุกได้สูงสุด คนละ 50 ปี พร้อมทั้งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ร่วมเด็กสาวผู้เสียหายที่ 2-3 คนละ 80,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้อง จำเลยยื่นฎีกา
ในวันนี้ศาลให้เบิกตัวจำเลยรวม 5 รายซึ่งไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวจากเรือนจำมาฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้เสียหายมาสมัครงานเพื่อเป็นพนักงานของอาบอบนวด โดยไม่ได้มีเจตนามาค้าประเวณี แต่ถูกกลุ่มจำเลยพูดจาโน้มน้าวและขู่บังคับจนต้องจำยอมค้าประเวณี นอกจากนี้ยังได้ข้อเท็จจริงจากพยานโจทก์หลาปาก ว่าเจ้าหน้าที่กรมการปกครองได้ล่อซื้อบริการเข้าจับกุมตรวจค้นพบถุงยางอนามัยใช้แล้วและที่ยังไม่ได้ใช้จำนวนมาก ทั้งในสถานบริการและบริเวณที่ทิ้งขยะ พยานโจทก์เหล่านี้เบิกความตามความจริงไม่มีเจตนากลั่นแกล้งพวกจำเลย ส่วนที่พวกจำเลยอ้างว่าการค้าประเวณีเป็นข้อตกลงระหว่างผู้เสียหายและผู้ใช้บริการ พวกจำเลยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด เป็นความสมัครใจของผู้เสียหายเอง ส่วนที่พวกจำเลยขอให้ลงโทษสถานเบาและรอการลงโทษ ศาลฎีกาเห็นว่าการกระทำของพวกจำเลยมีเรื่องร้ายแรงเสียหายต่อสังคมจำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้คดีตลอดไม่สำนึกในการกระทำของตัวเอง พยานหลักฐานของจำเลยไม่มีน้ำหนักให้เชื่อถือเป็นข้ออ้างลอย ๆ ฟังไม่ขึ้น
สำหรับเงินที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ร่วม จำนวน 80,000 บาท เนื่องจากมีการแก้กฎหมายอัตราดอกเบี้ยตามกระทรวงการคลัง ร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษพวกจำเลย ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น
พิพากษาแก้ให้ปรับอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า สำหรับคดีค้าบริการในสถานอาบอบนวด วิคตอเรียซีเครต นั้นอัยการสั่งไม่ฟ้องนางนิภา และนายธนพล วิระเทพสุภรณ์ ภรรยาและลูกชาย ของนายกำพล วิระเทพสุภรณ์