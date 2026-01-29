สกัดจับเครือข่ายยานรกภาคอีสาน ยึดยาบ้าล็อตใหญ่เกือบ 5 แสนเม็ด

ตำรวจทางหลวงร่วมกับ ปส. - ตชด. สกัดจับเครือข่ายยานรกรายใหญ่ภาคอีสาน รวบ 8 นักบิน พร้อมของกลางยาบ้าเกือบ 5 แสนเม็ด มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท
วันนี้ ( 29 ม.ค. ) พล.ต.ต.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.วันชนะ ทิพย์อาสน์ ผกก. 4 บก.ทล. พ.ต.ท.บดินทร์ ชูเฉลิม สวญ.ส.ทล 2 กก.4 บก.ทล. พ.ต.ต.ณรงค์ ละครชัย สว.ส.ทล.2 กก.4 บก.ทล.สนธิกำลังร่วม เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ตชด.ภ.2 วางแผนสกัดจับกุมกลุ่มขบวนการลักลอบขนยาเสพติดรายใหญ่จากพื้นที่ จ.บึงกาฬ และ จ.นครพนม เข้าสู่พื้นที่ จ.ขอนแก่น ก่อนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน 3 กลุ่ม รวมผู้ต้องหา 8 ราย พร้อมของกลางยาบ้ากว่า 490,500 เม็ด รถยนต์ 4 คัน รวมมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท โดยทั้งหมดถูกจับกุมได้ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น
สืบเนื่องจากตำรวจทางหลวง และ ตำรวจ กก.2 บก.ขส.บช.ปส. รวมถึง ตำรวจ บก.ตชด.ภ.2 สืบทราบว่ามีกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ 2 เครือข่าย จากในพื้นที่ จ.บึงกาฬ และ จ.นครพนม ลักลอบขนลำเลียงยาบ้าล็อตใหญ่มาส่งให้ลูกค้าในพื้นที่ จ.ขอนแก่น พร้อมกัน โดยจะแบ่งทีมลักลอบขนลำเลียงออกเป็น 3 ทีม ใช้รถยนต์ 4 คันเป็นยานพาหนะกระจายแยกย้ายขับไปตามเส้นทางต่าง ๆ เพื่อให้ยากต่อการจับกุม
เจ้าหน้าที่จึงวางแผนจัดกำลังออกเป็น 3 ชุด ประจำจุดเฝ้าสังเกตการณ์ตั้งจุดตรวจสกัดตามเส้นทางต่าง ๆ ที่คาดว่าแก๊งยาเสพติดจะใช้เป็นเส้นทางขนลำเลียงเพื่อสกัดจับ ก่อนสังเกตพบรถยนต์ต้องสงสัยตรงตามที่สายลับแจ้งทั้ง 4 คัน จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นก่อนพบยาบ้าของกลางรวมจำนวนกว่า 490,500 เม็ด จึงทำการตรวจยึดพร้อมจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่ขนลำเลียงทั้ง 8 คนดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 8 ราย ให้การรับสารภาพว่า ได้รับการว่าจ้างจากนายทุนยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ จ.บึงกาฬ และ จ.นครพนม ให้ลักลอบขนยาบ้ามาส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ จ.ขอนแก่น โดยได้ค่าจ้าง เป็นเงิน 30,000 บาทไปจนถึง 60,000 บาท จึงนำตัวพร้อมของกลางยาบ้าทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป