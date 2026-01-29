ตร.แกะรอยบุกช่วยเด็กหญิงวัย 12 หายตัว 4 วัน ถูกคนร้ายล่อล่วงผ่านเกมออนไลน์

ตำรวจชุดสืบนครบาล ร่วมกับ สน.วัดพระยาไกร ร่วมกันสืบสวนแกะรอยบุกช่วยเด็กหญิงวัย 12 ปี ในห้องพักย่านบางมด หายตัวไป 4 วัน หลังถูกคนร้ายล่อลวงใช้วิธีทำความรู้จักพูดคุยผ่านเกมออนไลน์
วันนี้ (29 ม.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคํา ผบก.น.5 , พ.ต.อ.ภพธร จิตต์หมั่น รอง ผบก.น.5 พ.ต.อ.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง รอง ผบก.สส.บช.น. พ.ต.อ.วาทิตย์ โรจนไพฑูรย์ ผกก.สน.วัดพระยาไกร พ.ต.อ.อรรชวศิษฏ์ ศรีบุณยมานนทน์ ผกก.สส.3 บก.สส.บช.น พ.ต.ท.เอกศิษฐ์ วรกิตติ์ฐากร รองผกก.สส.1 บก.สส.บช.น. พ.ต.ท.วรรษธร วาเกียรธนะ รอง ผกก.สส.สน.วัดพระยาไกร พ.ต.ท.จักรพงศ์ พิทักษ์กรสกุล สว.สส.สน.วัดพระยาไกร พ.ต.ต.ธัญพีรสิษฐ์ จุลพิภพ สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น. พ.ต.ต.ศิวัช ยังอุ่น สว.(สอบสวน) สน.วัดพระยาไกร พ.ต.ต.วรภัทร แสงเทียนประไพ สว.กก.สืบสวน 2 บก.สส.ภ.2 พ.ต.ต.พลวัต นาคถมยา สว.(สอบสวน) สน.บางยี่ขัน พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ศอ.ปส.ตร. ศอ.ปส.บช.น. บก.สส.บช.น. และ สน.วัดพระยาไกร ร่วมกันสืบสวนจับกุมตัว นายนรภัทร หรือเก่ง อายุ 26 ปี
โดยกล่าวหาว่า โดยปราศจากเหตุอันสมควร พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ไปเพื่อการอนาจาร” ในส่วนข้อหาการกระทำชำเราหรือความผิดอื่นๆ อยู่ระหว่างรอหลักฐานจากการสอบสวนขยายผลเพื่อแจ้งเพิ่มเติมต่อไป สามารถจับกุมได้ที่ ห้องพักบริเวณบางมด เขตทุ่งครุกรุงเทพฯ เมื่อ เวลาประมาณ 01.30 น.ที่ผ่านมา
โดยพฤติการณ์กล่าวคือ เด็กหญิง ชั้น ป.5 อายุ 12 ปี ได้หายตัวไปในช่วงค่ำวันที่ 24 ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งแม่และครอบครัว เป็นห่วงในความปลอดภัยเป็นอย่างมาก จึงได้เดินทางเข้าแจ้งความที่ สน.วัดพระยาไกร ทางตำรวจสังเกตเห็นถึงความผิดปกติจากการสอบถาม พบว่า หลักฐานแชทสนทนาระหว่างเด็กหญิงและครอบครัวจู่ๆ ถูกตัดขาดไป หลังจากได้รับแจ้งความ จึงส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบทันที จึงพบเบาะแสหนุ่มทรงขี้ยา 2 คน โดยเจ้าหน้าที่ยังคงนำกำลังลงพื้นที่หาเบาะแสทั้งละแวกบ้านและโรงเรียนที่เด็กหญิงเรียนอยู่ กลายเป็นข่าวแพร่กระจายทั่วพื้นที่ แต่การกราดปูพรมของเจ้าหน้าที่ยังคงไร้เบาะแสของเด็กหญิง จนเข้าสู่ห้วงวันที่ 3 ของการหายตัวไป
ต่อมาสื่อโซเชียลเพจ ดราม่า - addict ได้เริ่มออกประกาศติดตามตัวเด็กหญิงดังกล่าว แต่ยังคงไร้ร่องรอย ทาง พ.ต.อ.วาทิตย์ จึงเร่งรายงานด่วนถึง พล.ต.ท.สยาม ได้เห็นถึงความผิดปกติของคดีนี้ จึงสั่งการให้ พล.ต.ต.ธีรเดช ส่งชุดเจ้าหน้าที่ กก.สส.3 บก.สส.บช.น.เข้าร่วมการสืบสวนกับ สน.วัดพระยาไกร ก่อนนำกำลังเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ปูพรมนำภาพถ่ายเด็กหญิงค้นหาทั่วกรุงเทพ แต่ยังไร้วี่แวว ขณะที่ชุดสืบสวนใกล้จะไร้หนทางไปต่อ จนต้องกลับมานั่งวนดูกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้ๆ กับบ้านของเด็กหญิงซ้ำๆ จนได้ค้นพบเศษเสี้ยวแห่งความหวังแกะรอยจากรองเท้า ซึ่งเป็นรองเท้าคู่เดียวกันกับชายลึกลับที่ได้แอดมาขอเป็นเพื่อนกับเด็กหญิงเมื่อไม่นาน กระทั่งพบกับหลักฐานสำคัญห่างจากบ้านของเด็กหญิงไปกว่า 15 กิโลเมตร
ทั้งนนี้ยังพบว่า มีรถ จยย.ซ้อน 3 โดยเด็กหญิงซึ่งเป็นเหยื่อนั่งอยู่ตรงกลางและถูกประกบด้วยชายปริศนา 2 คน ก่อนหายไป เวลาที่ล่วงเลยมาแล้ว 4 วัน ชุดสืบสวนไล่ล่าติดตามจนกระทั่งวันนี้ เวลา 01.30 น. ระหว่างชุดสืบสวนปูพรมค้นหาย่านทุ่งครุ จนไปพบหลักฐานรองเท้าของชายผู้สวมใส่เดินเฉียดไกลๆ ก่อนหายเข้าไปในคอนโด จึงตัดสินใจบุกตามเข้าไปถึงห้องพักชั้น 11 ก่อนพบเด็กหญิงดังกล่าวในสภาพอิดโรย นอนขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่ม โดยมีนายนรภัทร อยู่ภายในห้องพักด้วย
จากการตรวจค้นพบโทรศัพท์ของเหยื่อที่ถูกปิดซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าผู้ต้องหา ซึ่งเป็นหลักฐานบ่งชี้ทั้งหมด จึงทำการควบคุมตัว นายนรภัทรไว้ทันที ก่อนนำตัวเด็กหญิง และ นายนรภัทรมาที่ สน.วัดพระยาไกร โดยเด็กหญิงได้กลับสู่อ้อมกอดของแม่ทันที ส่วนตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สน.วัดพระยาไกร ดำเนินคดีตามกฏหมาย และขยายผลถึงที่สุด
ในชั้นจับกุมนายนรภัทร ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยให้การว่า ตนเองไม่ทราบว่าเด็กอายุเท่าใด ยืนยันว่า ไม่ได้กระทำการใดๆ กับเด็กหญิง เลือดที่อยู่บนเตียงมาจากแผลที่ขาของตนเอง ส่วนสถานที่รู้จักกับเด็กหญิงเพราะว่าเล่นเกมออนไลน์ด้วยกัน แล้วแค่พามาเล่นเกมด้วยกันที่ห้อง ส่วนโทรศัพท์เด็กหญิงที่ปิดอยู่นั้นเพราะแบตหมด
ด้าน พล.ต.ต.ธีรเดช กล่าวว่า จากการซักถามปากคำในเบื้องต้นทราบว่า คนร้ายใช้ใช้ความเป็นผ้าขาวของเด็กหญิงไม่ทันความเจ้าเล่ห์ของผู้ชาย ผูกความสัมพันธ์จากโลกออนไลน์ นำไปสู่การล่อลวงให้ออกมาพบ ก่อนใช้จิตวิทยาในการควบคุมและบังคับเหยื่อ ทั้งนี้จะมีการสอบสวนเหตุการณ์โดยละเอียด และอาจมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับคนร้ายต่อไป
อย่างไรก็ตามขอเตือนเยาวชนทุกคน โลกออนไลน์ไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยเสมอไป คนแปลกหน้า ที่รู้จักกันผ่านเกมหรือโซเชียล อาจไม่ใช่เพื่อนอย่างที่คิด ความรักจากชายแปลกหน้า ไม่อาจเทียบได้กับความรักจากพ่อและแม่ และฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองต้องหมั่นสอดส่องการเล่นโซเชียลของบุตรหลาน อย่าปล่อยให้คนร้ายใช้เกม มาเป็นเครื่องมือพรากดวงใจของท่านไป
ทั้งนี้หากพบเหตุผิดปกติ แจ้งสายด่วน 191 หรือทางเพจเฟสบุ๊ค กองบัญชาการตำรวจนครบาล MPB หากเป็นความเดือดร้อนของประชาชน เราดำเนินการทันที ตามนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร.