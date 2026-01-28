ผบ.ตร.มอบของที่ระลึก "พล.ต.อ.เอก" ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิก่อนพ้นตำแหน่ง ชื่นชมบทบาทเด่นด้านบริหารงานบุคคล

ผบ.ตร. ประชุม ก.ตร. นัดแรก ปี 2569 มอบของที่ระลึก “พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์” ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนพ้นตำแหน่ง ชื่นชมบทบาทเด่นงานบริหารบุคคล
วันนี้ ( 28 ม.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 1/2569 โดยมีเลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ ก.พ.ร. ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบของที่ระลึกแก่ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จากการมีอายุครบ 70 ปี
โดย ผบ.ตร. ได้กล่าวแสดงความขอบคุณและชื่นชม พล.ต.อ.เอก ที่ได้อุทิศความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ โดยเฉพาะด้านการบริหารงานบุคคล เข้ามาช่วยสนับสนุนและผลักดันภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
ด้าน พล.ต.อ.เอก ได้กล่าวขอบคุณผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ให้เกียรติและโอกาสในการทำหน้าที่ พร้อมยืนยันความตั้งใจที่จะยังคงให้คำแนะนำ และสนับสนุนกิจการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเต็มความสามารถต่อไป แม้จะพ้นจากตำแหน่งแล้วก็ตาม